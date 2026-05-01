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Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD8Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Olvídate de Anthony Gordon: ficha a Marcus Rashford. El Bayern debe pagar al United los 30 millones pedidos y adelantarse al Barcelona

M. Rashford
A. Gordon
Bayern Múnich
Manchester United
Fichajes
D. Hamann
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Premier League
Newcastle

Dietmar Hamann recomienda al Bayern de Múnich adelantarse al Barcelona en el fichaje de Marcus Rashford, a quien califica de opción «brillante» por solo 30 millones de euros. El exinternacional alemán considera que el versátil delantero ofrece mejor relación calidad-precio que Anthony Gordon, del Newcastle, mientras el gigante bávaro busca reforzar su ataque.

  • Anthony GordonGetty Images

    Un tira y afloja táctico en el mercado de fichajes

    El Bayern está en una encrucijada en su mercado de fichajes de verano. Gordon, del Newcastle, surge como alternativa realista al costoso joven talento del RB Leipzig, Yan Diomande. Los Magpies piden al menos 80 millones de euros (69 millones de libras/94 millones de dólares) por Gordon para cumplir con la normativa financiera, pero ha aparecido una opción más asequible: Rashford. El futuro del jugador de 28 años, que termina una productiva cesión en el Barcelona, es incierto: el club catalán duda en pagar los 30 millones de la opción de compra y prefiere renovar la cesión para aliviar sus problemas económicos.

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Los argumentos a favor de Rashford

    El excentrocampista del Liverpool y del Bayern, Hamann, cree que el club más laureado de Alemania debería fichar al canterano del United. En declaraciones a BetKing, elogió su habilidad técnica y su potencial, y afirmó: «¿Debería el Bayern intentar fichar a Marcus Rashford? Al 100 %. Me encanta este jugador. Creo que es un futbolista brillante. Me sorprende un poco lo que está pasando porque lo vi desde el principio, cuando fue al Barcelona. Marcó algunos goles magníficos y se compenetró bien con el equipo».

  • Valor de mercado

    Gordon ve lógico fichar por el Bayern tras el éxito de Michael Olise, pero Hamann prefiere a Rashford por su mayor versatilidad y menor coste. En BetKing añadió: «Tiene una técnica fantástica, un disparo brillante y un remate magnífico. Es muy rápido. Es el jugador ideal para quien busque alguien capaz de jugar en cualquier posición de la delantera.

    Para el Bayern, yo habría elegido a Rashford antes que a Gordon, pues este último es muy bueno para ser suplente. Marcus, que necesita relanzar su carrera tras su irrupción en el United, es un jugador brillante y, por 25 o 30 millones, el Bayern no habría errado».

  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty

    Negociaciones decisivas de verano

    El United debe elegir: ceder de nuevo al Barcelona o venderlo y allanar el camino al Bayern. Hansi Flick avala la continuidad de Rashford en España tras marcar 13 goles y 13 asistencias, pero la negativa del Barça a pagar los 30 millones del traspaso genera incertidumbre. Si el Bayern renuncia a pagar 80 millones por Gordon, podría fichar a un jugador de renombre e impedir que un rival europeo se refuerce de cara a la temporada 2026-27.