El Aston Villa ha confirmado la salida de Watkins al Al-Hilal, poniendo fin a una era transformadora tanto para el jugador como para el club.

El delantero de 30 años ha firmado un contrato de tres años con el equipo de Riad, siguiendo los pasos de varias estrellas destacadas de la Premier League que han puesto rumbo a Oriente Medio.

Watkins deja un legado duradero en Villa Park, tras haber marcado 91 goles en la máxima categoría y ayudar al club a conquistar una histórica victoria en la Europa League durante su etapa en Birmingham.



