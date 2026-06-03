El delantero del Aston Villa reconoció que su exclusión de la convocatoria de Inglaterra en marzo, decidida por Tuchel para los amistosos contra Uruguay y Japón, fue una «bendición disfrazada» que reavivó sus ilusiones de estar en el Mundial.

Durante la concentración previa al Mundial en Florida, admitió que ese desaire le sirvió de llamada de atención. «Antes de la concentración de marzo, había empezado a recuperar mi forma. Marqué un gol importante y tuve buenas actuaciones contra el Lille en los octavos de final, así que mi nivel estaba creciendo. Creo que fue una bendición disfrazada: cuando te quitan algo, te das cuenta de lo importante que es y eso te da fuego interior para volver y demostrar lo que puedes hacer».