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Ollie Watkins firma el debut soñado con Al-Hilal con un gol mientras el gigante de la Saudi Pro League barre a Al-Ahli
El delantero marca su primer gol
Watkins firmó el debut soñado en la Saudi Pro League con un gol, en la convincente victoria por 3-0 del Al-Hilal sobre su rival Al-Ahli el martes por la noche. Introducido desde el banquillo al descanso por Simone Inzaghi, el delantero de 30 años se elevó para cabecear al fondo de la red, en el segundo palo, un envío de Sultan Mandash a cuatro minutos del final. Su tanto tardío se sumó a los logrados en la primera parte por Sergej Milinkovic-Savic y Crysencio Summerville para sellar una contundente victoria en casa.
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Watkins elogia el nivel de Arabia Saudí
En declaraciones a los periodistas tras el pitido final, Watkins compartió su alegría por haber causado un impacto inmediato: "Estoy feliz de estar aquí. Un comienzo increíble. Tengo muchas ganas de jugar muchos más partidos aquí en casa. Ha sido un buen comienzo".
El internacional inglés también elogió el nivel de la competición y el ruidoso apoyo en casa: "Muy bueno. El nivel aquí hoy fue tan bueno como en la Premier League, para ser sincero. Muy físico, exigente y la calidad fue máxima. Increíble.
"No esperaba que fuera así cuando pisé el campo por primera vez. Eché un vistazo al campo antes del partido. El ambiente fue increíble. Los aficionados coreaban mi nombre. Un comienzo increíble".
Se abre un nuevo capítulo
El traspaso de Watkins por 51 millones de libras puso fin a una ilustre carrera en el Villa, del que se marchó como máximo goleador histórico del club en la Premier League tras levantar el trofeo de la Europa League. El técnico Unai Emery admitió haber derramado «pequeñas lágrimas» al separarse del «fantástico» delantero en un verano de salidas de alto perfil, entre ellas las de Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Lucas Digne y Emiliano Martinez.
Mientras tanto, su exclub Exeter City confirmó que el ingreso por solidaridad de la FIFA derivado de la operación «se utilizará para proteger y reforzar la seguridad a largo plazo del club».
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Los líderes buscan mantener el impulso a domicilio
La contundente victoria mantiene al Al-Hilal encaramado a la cima de la clasificación de la Saudi Pro League con un impecable pleno de 12 puntos en cuatro partidos. El equipo de Inzaghi centra ahora su atención en un exigente encuentro a domicilio contra Al-Shabab el viernes 4 de septiembre. Tras estrenarse con una definición clínica, Watkins presionará para lograr su primera titularidad oficial mientras el líder de la liga busca ampliar su racha de victorias antes del parón internacional.
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