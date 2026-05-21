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Ollie Watkins atribuye la victoria del Aston Villa en la Europa League a una audaz táctica en las jugadas a balón parado
La apuesta de MacPhee da sus frutos
Aunque Youri Tielemans acaparó los titulares con un impresionante primer gol de volea, Watkins aclaró que no fue casualidad. El delantero inglés reveló que el preparador de jugadas a balón parado del Villa, Austin MacPhee, ideó una arriesgada estrategia que rompió el empate en un partido muy reñido.
En declaraciones a TNT Sports, Watkins afirmó: «He visto muchas finales y las jugadas a balón parado son cruciales. Hasta entonces el partido fue cauteloso; ellos marcaban al hombre. Felicito a Austin MacPhee por tener el valor de dejar a cuatro arriba en un córner. Fue increíble. Controlamos el partido y al final les castigamos».
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La imperturbable serenidad de Emery marca la pauta
La victoria dio a Unai Emery su quinto título de la Europa League, récord que ya había ampliado con sus triunfos al frente del Sevilla y el Villarreal. Al levantar el trofeo en Estambul, el técnico español entró en los libros de historia del fútbol europeo.
Su quinto título continental le iguala con Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti y José Mourinho en victorias en finales de primer nivel. La serenidad de Emery fue clave, como apuntó Watkins: «Hoy lo veía muy tranquilo en los preparativos. A veces, en la liga, se muestra ansioso por ganar, pero hoy su calma nos guió».
Una noche llena de emoción para los Villans
La victoria 3-0, con goles de Emiliano Buendía y Morgan Rogers, es un hito histórico para el club. Para Watkins, este logro culmina un camino que llevó al equipo de la zona media de la tabla a ganar un título europeo y volver a la Liga de Campeones.
«Una experiencia increíble. Mirad esto. Es con lo que uno sueña», añadió Watkins mientras disfrutaba del ambiente. «A veces hay altibajos, pero al final lo hemos conseguido, hemos seguido adelante y hemos logrado la clasificación para la Liga de Campeones. Es muy especial. Toda esta afición... es indescriptible».
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McGinn celebra la era en la que «todo es posible»
El capitán John McGinn mostró su inmenso orgullo mientras el reloj avanzaba hacia la entrega del trofeo. Para él y muchos compañeros, esta victoria es el punto más alto de sus carreras, y ya piensan en la próxima Liga de Campeones.
El internacional escocés alabó el impacto transformador de su entrenador en Villa Park. «Con este entrenador al mando, todo es posible», afirmó McGinn. «Esta noche ha sido la culminación de todo lo que hemos construido, el resultado de nuestro trabajo en equipo, y el orgullo que sentí con el 3-0 a falta de 10 minutos, pensando que éramos campeones de Europa, es algo indescriptible. Es el momento y la noche de mayor orgullo de mi carrera hasta ahora».