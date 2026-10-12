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Moataz Elgammal
Traducido por

Olivier Giroud revela el motivo exacto de su dolorosa salida del Arsenal antes de su regreso a la Champions League

O. Giroud
Lille
Arsenal vs Lille
Arsenal
Liga de Campeones

Olivier Giroud se prepara para un emotivo regreso al norte de Londres esta semana, cuando el Lille se enfrente al Arsenal en la Champions League. El delantero ha hablado de su difícil decisión de dejar el club en 2018 y ha revelado que su marcha era absolutamente necesaria para asegurarse un puesto en la selección francesa para el Mundial. También elogió el estilo de juego durante su etapa allí.

  • De regreso al norte de Londres

    Giroud tiene previsto enfrentarse al Arsenal el martes por la noche, cuando el Lille visite el Emirates Stadium en la Champions League. En declaraciones al Mirror, Giroud recordó su marcha al Chelsea en enero de 2018.

    Al preguntarle por qué decidió marcharse, Giroud explicó: «Formaba parte de mi carrera y era el momento. Tenía que dejar el club para jugar el Mundial de 2018 y ya sabemos cómo acabó la historia. Me dio mucha pena dejar el club, pero tenía que tomar esa decisión. Fue una decisión difícil en mi carrera, pero necesaria e importante para el resto de mi trayectoria».

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    Recuerdos de la era Wenger

    Giroud marcó 105 goles en 253 partidos con el Arsenal a las órdenes de Arsene Wenger. El delantero sigue hablando maravillas del fútbol que practicaban entonces.

    Explicó: «Cuando llego al Arsenal, mejoro mucho mi juego gracias a los ejercicios básicos que hacíamos a diario en los entrenamientos. Trabajar la técnica, la definición de primeras, pero también asociarte, desviar el juego, jugar de primeras para tus compañeros y rematar rápido dentro del área. Ese era un ejemplo perfecto. Mejoré mucho en ese aspecto: en ser el delantero de referencia, la pared en la que un compañero puede apoyarse para aprovecharme».

  • Arteta elogia a su excompañero de equipo

    Mikel Arteta, que jugó junto a Giroud en el Arsenal, elogió al delantero durante la rueda de prensa previa al partido. El entrenador del Arsenal rechazó que Giroud fuera un jugador infravalorado.

    Arteta declaró: «Cada vez que lo tenías en el campo, suponía una gran amenaza dentro del área. Era muy inteligente. También se asociaba muy bien con otros jugadores y su capacidad de trabajo era fenomenal, así que para nosotros desde luego no estaba [infravalorado]». Arteta también señaló que Giroud aportó al equipo un perfil completamente diferente cuando fichó tras ganar la Ligue 1 con el Montpellier.

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    ¿Qué les espera a Giroud y al Arsenal?

    El Arsenal afrontará el martes una prueba crucial en la Champions League ante el Lille, en la que intentará frenar a Giroud. El delantero estará decidido a demostrar que sigue siendo una gran amenaza dentro del área. Tras este esperado duelo europeo, el Arsenal volverá a centrarse en defender su título de la Premier League.

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