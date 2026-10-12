Giroud tiene previsto enfrentarse al Arsenal el martes por la noche, cuando el Lille visite el Emirates Stadium en la Champions League. En declaraciones al Mirror, Giroud recordó su marcha al Chelsea en enero de 2018.

Al preguntarle por qué decidió marcharse, Giroud explicó: «Formaba parte de mi carrera y era el momento. Tenía que dejar el club para jugar el Mundial de 2018 y ya sabemos cómo acabó la historia. Me dio mucha pena dejar el club, pero tenía que tomar esa decisión. Fue una decisión difícil en mi carrera, pero necesaria e importante para el resto de mi trayectoria».