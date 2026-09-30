Olivier Giroud confirma sus planes de retirada mientras el legendario delantero se prepara para colgar las botas tras una ilustre carrera

Giroud, ahora en su segunda temporada en el Stade Pierre-Mauroy tras llegar como agente libre desde Los Angeles FC en 2025, habló sobre la inminente conclusión de su carrera como jugador. En declaraciones a L'Equipe, dijo: "Como jugador, creo que esta es muy probablemente mi última temporada. Por eso estoy intentando disfrutar de cada momento".

Reiterando su satisfacción con todo lo que ha logrado en el fútbol, el exdelantero del AC Milan añadió: "Estoy en paz conmigo mismo y con todo lo que he hecho en mi carrera".