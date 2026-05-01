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¡Olivia Rodrigo recibe el tratamiento del Clásico! El Barcelona presenta su última colaboración en equipaciones, y la estrella del pop de «Brutal» sigue los pasos de Ed Sheeran, Travis Scott y Drake
El Barcelona desvela su colaboración con Olivia Rodrigo para el Clásico
El Barcelona ha presentado una camiseta especial con la imagen de la estrella del pop Olivia Rodrigo, que se usará en el próximo Clásico contra el Real Madrid. El logotipo de Rodrigo reemplazará al de Spotify en el pecho para el partido del 10 de mayo en el Spotify Camp Nou. Esta colaboración forma parte de la alianza del club con la plataforma de streaming, que suele destacar a grandes artistas en los encuentros más importantes. La camiseta de edición limitada se estrenará primero en un partido del Barcelona Femení y luego la usará el equipo masculino en el Clásico.
Rodrigo está encantado de ver su logotipo en la camiseta del Barcelona
Rodrigo mostró su emoción al ver su marca personal en una de las equipaciones más reconocidas del fútbol. Además, como en otras ocasiones, actuará la noche del 8 de mayo en un emblemático local de la ciudad convertido en sala de conciertos. Este concierto privado será exclusivo para sus fans, conocidos como «Livies», quienes recibirán invitaciones de Spotify según su actividad de escucha en la plataforma de streaming más popular del mundo.
«Ver OR en una camiseta del Barcelona para El Clásico, ni siquiera sé cómo asimilarlo», dijo en la web oficial del club. «Ha sido muy divertido ver cómo la camiseta cobraba vida y crear una colección completa con Spotify y el Barça. Además, poder actuar para los fans que me han estado escuchando desde el primer día, en una ciudad como Barcelona, va a ser muy especial. Eso lo es todo para mí. Estoy deseando verlos».
Rodrigo se une a la lista de estrellas musicales que han lucido la camiseta del Barça.
Rodrigo es la última estrella musical en aparecer en la camiseta del Barcelona desde el patrocinio de Spotify en 2022. Gracias a este acuerdo, el club reemplaza el logotipo de la plataforma de streaming por el emblema del artista elegido en los partidos del Clásico, transformando uno de los encuentros futbolísticos más vistos en un gran evento de fusión cultural. Anteriormente participaron Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Coldplay, Karol G, Travis Scott y Ed Sheeran, y cada edición generó gran demanda entre aficionados y coleccionistas.
- Getty Images Sport
El Barcelona se prepara para estrenar su nueva equipación en el decisivo Clásico
El Barcelona usará una camiseta homenaje a Rodrigo en el Clásico contra el Real Madrid del 10 de mayo en el Camp Nou. El partido llega en un momento clave de La Liga, donde el Barcelona busca mantener su ventaja en la lucha por el título. Esta colaboración de gran repercusión mediática atraerá la atención de los aficionados al fútbol y de los millones de seguidores de Rodrigo en todo el mundo.