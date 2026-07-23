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Oliver Glasner se reencuentra con un exalumno tras el primer fichaje del Nottingham Forest bajo su dirección
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Con este fichaje, el internacional austriaco vuelve a trabajar con su compatriota Glasner. Ya coincidieron en el Wolfsburgo, donde Schlager fue clave en un equipo que llegó a las eliminatorias de la Europa League y acabó cuarto en la Bundesliga, logrando el pase a la Liga de Campeones.
Tras su presentación, el centrocampista declaró a la web del club: «Es un honor fichar por el Nottingham Forest, un equipo con mucha historia, ganador de dos Copas de Europa con Brian Clough. Buscaba un nuevo reto y aquí lo encuentro, además de reencontrarme con Oliver, a quien conozco del Wolfsburgo. El club tiene grandes ambiciones, igual que yo; quiero volver a las competiciones europeas y creo que podemos lograrlo. Es una sensación inmejorable jugar a nivel internacional entre semana, y quiero conseguirlo. Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí, y quiero darlo todo por el club y sus aficionados».
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Extensa experiencia en Europa
Schlager llega a Nottingham con un palmarés que incluye varias de las principales competiciones europeas. Antes de sus etapas en Wolfsburgo y Leipzig, fue clave en el Red Bull Salzburgo, donde ayudó al equipo austriaco a alcanzar las semifinales de la Europa League en 2018. En siete temporadas en Alemania ha disputado casi 200 partidos y ganó experiencia en la Liga de Campeones. Su versatilidad y energía encajan con el pressing de Glasner, y fue vicecapitán del Leipzig en la 2025-26.
La temporada pasada jugó 30 partidos con el Leipzig y luego disputó todos los encuentros de Austria en el Mundial, donde cayeron en dieciseisavos ante España. Tiene 55 internacionalidades.
Capacidad táctica y cualidades de liderazgo
El director deportivo del Forest, George Syrianos, elogió al nuevo fichaje y destacó las cualidades que hicieron de Schlager un objetivo prioritario. «Xaver aporta cualidades muy importantes al equipo y estamos encantados de darle la bienvenida al Forest. Es un líder con años de experiencia en el máximo nivel europeo y creemos que tendrá un impacto inmediato.
Además, su etapa exitosa junto a Oliver en el Wolfsburgo facilitará su integración y su adaptación a las exigencias del grupo. Estamos impacientes por verle trabajar y por darle la bienvenida a él y a su familia a Nottingham».
- AFP
Construyendo un futuro mejor
El centrocampista, libre tras acabar su contrato con el RB Leipzig, es el primer fichaje del nuevo técnico del Forest, Glasner. Su llegada marca la pauta en un mercado de fichajes clave: el club quiere olvidar una Liga decepcionante (16.º puesto) y aprovechar el impulso de su gran Europa League, donde llegó a semifinales.
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