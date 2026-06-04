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Oliver Glasner se muestra cada vez más receptivo a fichar por el AC Milan tras una reunión de seis horas con el propietario y Zlatan Ibrahimovic, pero un club de la Premier League está dispuesto a lanzarse a por el exentrenador del Crystal Palace
Glasner lidera la lista de candidatos del Milan
La reconstrucción del Milan ha cobrado impulso: el propietario Cardinale ha liderado personalmente las conversaciones con Glasner, quien dejará el Crystal Palace este verano. Según la Gazzetta, ambos se reunieron en Alemania durante seis horas, lo que muestra la determinación del club de incorporar al austriaco a su proyecto a largo plazo. Ibrahimovic también participó en las conversaciones, mientras el club sigue buscando un sucesor para Massimiliano Allegri.
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Glasner, intrigado por el proyecto rossoneri
Para Glasner, entrenar a uno de los clubes más históricos de Europa resulta muy atractivo. Con 51 años y tras dejar huella en Austria, Alemania e Inglaterra, estaría dispuesto a probar su valía en una cuarta liga. La Serie A y la oportunidad de guiar al Milan en su fase de transición encajan con sus ambiciones.
El club busca un técnico con experiencia internacional y una táctica moderna, y Glasner cumple ambos requisitos: ganó la Europa League con el Eintracht Frankfurt y, más recientemente, la Conference League con el Palace.
El Milan se enfrenta a la competencia por su principal objetivo
El Milan tiene a Glasner como candidato, pero no lo tendrá fácil. SportsBoom informa que el Fulham lo prefiere para reemplazar a Silva, quien podría ir al Benfica. El club londinense ve en Glasner a un técnico capaz de pelear por Europa y mejorar la imagen del club.
Este interés podría forzar al Milan a acelerar las negociaciones si decide formalizar su cortejo. Los logros de Glasner en varias ligas lo han convertido en uno de los entrenadores más codiciados del mercado.
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Se acerca el momento de decidir
El Milan aún no ha anunciado nada sobre su búsqueda de entrenador, pero las conversaciones continúan. Se espera que en las próximas semanas haya más claridad, mientras el club decide sus siguientes pasos. Respecto a Glasner, todo sigue abierto. El Milan debe decidir si hace una oferta formal, aunque el interés del Fulham podría acelerar la competencia por su fichaje.