El exjugador de la Bundesliga Erik Meijer ha propuesto a Oliver Glasner o a Pep Guardiola como nuevos seleccionadores de Alemania, tras el nuevo resultado decepcionante de la selección alemana en un gran torneo.
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¿Oliver Glasner como sucesor de Nagelsmann? Un exfutbolista profesional propone dos candidatos sorprendentes
Aunque Jürgen Klopp sería «la primera opción, porque se ganaría rápido la confianza de los jugadores», según declaró el exjugador a la revista *kicker*, quizá habría que mirar más allá y no limitarse a un único candidato.
«Creo que Oliver Glasner lo ha hecho muy bien en el Crystal Palace, en Fráncfort y en Wolfsburgo. ¿Por qué no podría ser un austriaco, un español o un holandés? Los jugadores están acostumbrados a que el inglés sea la “lengua oficial” en sus equipos, así que eso no debería suponer ningún problema. No es necesario que se haya formado en Alemania», añadió Meijer.
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¿Es Guardiola un candidato adecuado para la selección alemana?
Guardiola podría ser una opción para la Federación Alemana de Fútbol (DFB). «El dinero estaría ahí», afirma el técnico de 56 años. Alemania es uno de los «cuatro principales candidatos del mundo», así que necesita «la mejor calidad posible» en el banquillo para encarrilar de nuevo a la selección.
Tanto Glasner como Guardiola están sin contrato, así que, en teoría, podrían asumir el cargo. Sin embargo, se informa que el austriaco firmará pronto con el Nottingham Forest de la Premier League.
Tras la vergonzosa derrota 3-4 en los penaltis contra Paraguay y la eliminación en dieciseisavos del Mundial, Nagelsmann está en una situación muy delicada como seleccionador alemán.
A pesar de que el técnico de 38 años se mostró combativo tras el partido y subrayó que estaría disponible si la Federación Alemana de Fútbol (DFB) quisiera seguir contando con él, crecen las informaciones que apuntan a una separación inminente.
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Se revelan graves acusaciones contra Nagelsmann
Klopp, de 59 años, sigue siendo el favorito para el puesto. No entrena desde que dejó el Liverpool en 2024 y ahora trabaja como comentarista en MagentaTV y director global de fútbol en Red Bull.
Tras el Mundial surgieron varias acusaciones contra Nagelsmann: se cuestionó el trato a Deniz Undav y la comunicación entre jugadores y cuerpo técnico fue deficiente. Algunas estrellas de la DFB mostraron malestar con el equipo del seleccionador, hasta el punto de que se contrató un fisioterapeuta adicional.