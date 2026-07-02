Guardiola podría ser una opción para la Federación Alemana de Fútbol (DFB). «El dinero estaría ahí», afirma el técnico de 56 años. Alemania es uno de los «cuatro principales candidatos del mundo», así que necesita «la mejor calidad posible» en el banquillo para encarrilar de nuevo a la selección.

Tanto Glasner como Guardiola están sin contrato, así que, en teoría, podrían asumir el cargo. Sin embargo, se informa que el austriaco firmará pronto con el Nottingham Forest de la Premier League.

Tras la vergonzosa derrota 3-4 en los penaltis contra Paraguay y la eliminación en dieciseisavos del Mundial, Nagelsmann está en una situación muy delicada como seleccionador alemán.

A pesar de que el técnico de 38 años se mostró combativo tras el partido y subrayó que estaría disponible si la Federación Alemana de Fútbol (DFB) quisiera seguir contando con él, crecen las informaciones que apuntan a una separación inminente.