Ole Gunnar Solskjaer, principal candidato para reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United
Solskjaer mantiene negociaciones por el puesto de entrenador en el Manchester United
Según The Athletic, Ole Gunnar Solskjaer se ha convertido en uno de los “candidatos principales” para ocupar el puesto vacante en Old Trafford. El Manchester United se separó de Ruben Amorim el lunes y desde entonces ha mantenido conversaciones con posibles interinos. Solskjaer es una de las opciones, junto a su excompañero Ruud van Nistelrooy, quien asumió el cargo de manera interina antes de que Amorim llegara en 2024 tras la salida de Erik ten Hag.
Solskjaer aún vive en Cheshire y estaría más que dispuesto a asumir el cargo si se lo pidieran. Podría volver inicialmente como interino antes de recuperar un rol a tiempo completo como entrenador principal.
Reflexionando sobre su etapa en el club en noviembre, Solskjaer dijo:
"Me sentí privilegiado de ser el entrenador del Manchester United, pero, por supuesto, no es lo mismo que jugar. Como jugador, solo haces tu trabajo. De repente eres el entrenador, la cara de todo. Piensas en los seguidores, en los jugadores, en todo lo que rodea al club."
"Esa presión es un privilegio porque se me permitió lidiar con ella a mi manera, con un gran cuerpo técnico y un ambiente muy positivo dentro y alrededor del club. Pero al final, no importa si disfrutas venir a trabajar todos los días o las sesiones de entrenamiento… necesitas resultados. Y, desafortunadamente, tuvimos un mal período de seis semanas, que es demasiado tiempo en un club como el Manchester United, así que hicieron un cambio, lo cual está bien."
El récord de Solskjaer como entrenador del Manchester United
Solskjaer llegó al Manchester United inicialmente en 2021 y logró cierto éxito. Aunque no ganó ningún trofeo, llevó al club a dos clasificaciones consecutivas entre los cuatro primeros, convirtiéndose en el primer entrenador en lograrlo desde la era de Sir Alex Ferguson. También condujo al United a la final de la Europa League 2020-21, donde perdió en penales contra el Villarreal.
Tras su etapa en Old Trafford, dirigió al Besiktas, pero se marchó en agosto tras ser eliminado en los play-offs de la Conference League.
Mientras entrenaba en Turquía, admitió que seguía de cerca la trayectoria del United y le resultaba difícil de sobrellevar: "El Manchester United es mi familia y siempre será parte de mí. En el fútbol no hay lugar para la lástima, somos absolutamente privilegiados de poder trabajar en clubes como este. Pero para mí es difícil verlo porque es tu familia la que está luchando. Nunca es fácil el fin de semana cuando miras la tabla."
Gritos regulares para Solskjaer
Los analistas han señalado con frecuencia a Solskjaer como una posible opción para el Manchester United, y Jamie O’Hara lo mencionó apenas Besiktas lo relevó de su puesto.
O’Hara comentó: "Solskjaer no es la peor opción del mundo. Puede venir como interino y lograr que los jugadores vuelvan a comprometerse. Puede que no sea una solución a largo plazo, pero necesitan arreglarlo. Estos clubes de fútbol a veces son un caos; quiero decir, José Mourinho dejó el Fenerbahce."
En abril, Teddy Sheringham también apoyó su nombramiento: "Ole Gunnar Solskjaer pensó que fue tratado injustamente cuando lo despidieron, y ahora el Manchester United todavía busca una solución para volver a ganar. Él creía que podía traer eso de vuelta, pero la jerarquía no lo entendió así. Mirando la situación actual, no parece tan mala, y estoy seguro de que estará deseando regresar si se le da la oportunidad, tal vez para una segunda etapa como entrenador del club."
¿Qué sigue para el Manchester United?
El Manchester United se enfrentará al Burnley a mitad de semana bajo la dirección del entrenador Sub-21 Darren Fletcher, mientras el club sigue buscando al sucesor de Amorim.
