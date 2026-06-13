El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha provocado una oleada de indignación en Italia al burlarse del fracaso de la Azzurri en la clasificación para el Mundial de 2026. Políticos y la Federación Italiana de Fútbol han respondido con dureza a sus declaraciones, consideradas ofensivas y despectivas hacia la selección.
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Ola de indignación por las burlas de Infantino hacia Italia
Una broma de mal gusto
Las declaraciones de Infantino sobre ampliar el Mundial a 208 selecciones para incluir a Italia han provocado malestar en el país.
Italia no se clasificó para el Mundial de 2026 tras perder contra Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca en marzo, lo que supone su tercera ausencia consecutiva en la fase final.
Tras el fracaso, renunciaron el seleccionador Gennaro Gattuso, el director Gianluigi Buffon y el presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, sin que aún haya sucesores.
Respuesta del Parlamento
El diputado Gaetano Amato respondió al presidente de la FIFA: «¿Cree Gianni Infantino que hacer bromas sobre la ausencia de Italia en el Mundial es gracioso? Debe recordar que no habla como un aficionado en un bar, sino como presidente de la FIFA, cargo que ocupa también gracias al apoyo de la Federación Italiana. Su papel exige equilibrio y respeto».
El diputado italiano añadió: «Nadie se avergüenza más que nosotros por el retroceso de la selección y la crisis del fútbol italiano; no necesitamos sus chistes de mal gusto».
Y concluyó: «Burlarse de Italia es inaceptable, sobre todo de quien debe representar al fútbol mundial. La vergüenza de la Azzurra es grave, y sus declaraciones aún más».
La Federación Italiana exige respeto
Las declaraciones sarcásticas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre Italia provocaron una respuesta inmediata de la Federación Italiana de Fútbol, que le exigió respeto y calificó sus palabras de «desliz desafortunado».
La Federación Italiana de Fútbol respondió de inmediato: «Un desliz desafortunado que ha herido a toda la comunidad deportiva italiana. El fútbol enseña valores, y el primero es el respeto».