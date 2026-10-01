«¡Ojalá vuelva!»: el verdugo del Arsenal en el Brighton abre la puerta a un futuro fichaje por el Real Madrid tras la irrupción del «nuevo Rodri»

Andres llegó al Brighton procedente del Stuttgart este verano por una cantidad que, según se ha informado, fue de 19 millones de libras (23 millones de euros). El jugador, de 21 años, era relativamente desconocido a su llegada, después de haber pasado solo una temporada en la Bundesliga. Sin embargo, se ha consolidado rápidamente como una estrella emergente en la costa sur.

El internacional español sub-21 ha acumulado 200 minutos de juego con el Brighton. Ya suma un gol y una asistencia en sus tres primeras apariciones, desempeñando un papel clave en las contundentes victorias sobre el Manchester United en la Copa de la Liga y en la goleada por 3-0 al Arsenal en la Premier League.



