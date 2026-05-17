¿Quién será el portero titular de Alemania en el Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá? Es la gran incógnita en el fútbol alemán, y el exinternacional Stefan Effenberg quiere que Oliver Baumann desafíe a Manuel Neuer.
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«¡Ojalá llamara el propio Julian Nagelsmann!» Un exjugador de la selección nacional aconseja a Oliver Baumann sobre la cuestión del portero
«Afronto la pretemporada y el Mundial con mucha confianza. Él me ha dado su confianza. Y punto», declaró el portero del TSG Hoffenheim el sábado por la tarde en Sky tras perder 0-4 con el Borussia Mönchengladbach.
Horas después, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, evitó confirmarlo en ZDF-Sportstudio: «Primero hablaré con los jugadores; aún no lo he hecho».
Sky ya había informado de que Neuer volvería a la selección tras su retiro después de la Eurocopa 2024, y se indicó que el portero, Nagelsmann y el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, habían acordado su regreso.
Hay un día X en que se convoca. Si anuncio cosas solo porque me siento presionado, no estoy valorando todo lo que veo. Cada jugador tiene derecho a recibir la información de mi parte», añadió. Estoy muy lejos de dejarme llevar». Además, el seleccionador nacional subrayó que «hasta la fecha ha sido muy delicado en la comunicación con los jugadores».
Oliver Kahn cuenta con Baumann como portero titular
La portería de la selección alemana sigue sin dueño, y tanto Oliver Kahn como Effenberg lo ven como un problema, según dijeron en el programa «Doppelpass» de Sport1. «Si fuera Oliver Baumann, llamaría ya a Julian Nagelsmann y luego lo anunciaría en público», afirmó Effenberg.
Tras sus últimas actuaciones y la renovación de su contrato con el Bayern hasta 2027, Neuer volvería a estar disponible, según el periodista Tobias Holtkamp; un giro que complica la decisión de Nagelsmann.
«¿A dónde nos lleva esto?», respondió Kahn. «Al fin y al cabo, es el seleccionador quien decide, no el jugador. Y él ha dicho que iremos al Mundial con Oliver Baumann como número uno; así lo he entendido».
Por eso, el exguardameta defiende a Baumann: «No ha hecho nada malo. Se merece ser el número uno», concluye Kahn.
Nagelsmann anunciará la convocatoria el jueves.
Nagelsmann anunciará el jueves, en el campus de la DFB en Fráncfort, la lista de 26 jugadores. Antes realizará «62 llamadas». Quizá espere al resultado de la resonancia de Neuer, quien sufrió una lesión en la pantorrilla en el partido contra el Colonia (5-1).
Neuer se retiró de la selección tras la eliminación en cuartos contra España, después de 124 partidos. En el torneo de Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio) disputaría su quinto Mundial. Campeón del mundo en Brasil 2014 con Alemania, el portero del Bayern quedó eliminado en la fase de grupos en Rusia 2018 y Catar 2022.