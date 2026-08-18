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Ofrecen a Rafael Leao al Chelsea por 34 millones de libras a precio de ganga, mientras Arsenal y Manchester United se retiran de la carrera
Al Chelsea le ofrecen la oportunidad de fichar a la estrella del Milan
El Chelsea ha recibido un impulso importante en las últimas semanas del mercado de fichajes después de que se le ofreciera la posibilidad de fichar a la estrella de Portugal en el Mundial, Leao. El jugador, de 27 años, ha sido uno de los futbolistas más regulares de la Serie A durante la última década, pero su etapa en San Siro parece estar llegando a su fin, ya que el AC Milan busca equilibrar sus cuentas.
A pesar de su condición de talento de talla mundial, su precio se ha desplomado durante los meses de verano, y las informaciones en Italia sugieren que una oferta de solo 40 millones de euros (34 millones de libras) bastaría ahora para autorizar su salida.
Según La Gazzetta dello Sport, los representantes del extremo han estado sondeando a posibles pretendientes en toda Europa después de que el interés inicial de otros equipos de la Premier League se enfriara. Aunque el Milan intentó primero facilitar un traspaso a su rival de la Serie A, la Roma, el conjunto giallorosso no está negociando actualmente la operación, lo que ha llevado al entorno de Leao a contactar con el Chelsea.
- AFP
Arsenal y Manchester United avanzan en direcciones opuestas
El Arsenal estuvo muy vinculado con Leao durante las primeras fases del mercado, mientras Mikel Arteta buscaba refuerzos tras la salida de Leandro Trossard. Sin embargo, el Arsenal parece haber encontrado su solución en otro sitio, después de haber fichado a Christos Tzolis procedente del Club Brugge en una operación de 34 millones de libras. El internacional griego ya ha tenido un impacto significativo en el norte de Londres.
Con Gabriel Martinelli también potencialmente en camino de salir, Arteta estuvo brevemente abierto a una segunda incorporación ofensiva, e incluso hizo un movimiento ambicioso por Vinicius Junior, del Real Madrid, pero ahora el foco del club se ha desplazado hacia objetivos defensivos.
El Manchester United también mantuvo un interés concreto en Leao cuando se abrió el mercado, pero el equipo de Michael Carrick ahora está bien cubierto en las bandas. Las llegadas de Mateus Cunha y Bryan Mbeumo el verano pasado han proporcionado al Manchester United suficiente profundidad, lo que le ha llevado a unirse al Arsenal en su retirada de la carrera por el jugador del Milan.
Leao, listo para el desafío de la Premier League
Leao nunca ha ocultado su deseo de ponerse a prueba en Inglaterra, tras haber expresado previamente su admiración por el estilo de juego de la Premier League. A comienzos de este verano, el extremo habló abiertamente sobre su futuro y sobre la necesidad de cambiar de aires. «Necesito un nuevo reto. Ya gané dos títulos en Italia y llevo allí un tiempo», dijo Leao.
Y añadió: «La liga [la Serie A] está evolucionando, pero para mi estilo de fútbol creo que la Premier League o La Liga sacarían más partido a mi talento como jugador. Si surgiera una oportunidad en la Premier League, estaría muy contento».
- Getty
El viaje terminó en Italia
El pedigrí de Leao en la escena internacional subraya aún más su calidad, ya que jugó en los cinco partidos de Portugal en el Mundial a las órdenes de Roberto Martinez. Logró ver puerta una vez durante el torneo, aunque la campaña acabó finalmente en decepción, ya que Brasil alcanzó los octavos de final antes de caer ante la posterior campeona, España.
Con sus mejores años aún por delante a los 27, Leao cree que ha logrado todo lo que podía en Italia y está deseando demostrar que puede mantener sus altos registros goleadores en lo que muchos consideran la liga nacional más dura del fútbol mundial.
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