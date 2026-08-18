El Chelsea ha recibido un impulso importante en las últimas semanas del mercado de fichajes después de que se le ofreciera la posibilidad de fichar a la estrella de Portugal en el Mundial, Leao. El jugador, de 27 años, ha sido uno de los futbolistas más regulares de la Serie A durante la última década, pero su etapa en San Siro parece estar llegando a su fin, ya que el AC Milan busca equilibrar sus cuentas.

A pesar de su condición de talento de talla mundial, su precio se ha desplomado durante los meses de verano, y las informaciones en Italia sugieren que una oferta de solo 40 millones de euros (34 millones de libras) bastaría ahora para autorizar su salida.

Según La Gazzetta dello Sport, los representantes del extremo han estado sondeando a posibles pretendientes en toda Europa después de que el interés inicial de otros equipos de la Premier League se enfriara. Aunque el Milan intentó primero facilitar un traspaso a su rival de la Serie A, la Roma, el conjunto giallorosso no está negociando actualmente la operación, lo que ha llevado al entorno de Leao a contactar con el Chelsea.