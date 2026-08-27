El Tottenham ha asegurado oficialmente los servicios del delantero del Manchester City Marmoush en una cesión por una temporada que incluye una obligación de compra de 60 millones de libras el próximo verano. El internacional egipcio de 27 años se marcha al norte de Londres apenas unos días después de que su antiguo compañero en el City, Savio, completara un traspaso de 75 millones de libras al mismo destino.

El delantero expresó su entusiasmo por incorporarse al club y destacó la dimensión de los Spurs en la escena mundial y la influencia del entrenador en su proceso de decisión. "El Tottenham Hotspur es uno de los clubes más grandes de Inglaterra, si no del mundo, y el proyecto me resultó muy atractivo. He hablado con el entrenador [Roberto de Zerbi], me encantó lo que tenía que decir y estoy seguro de que nuestra pasión por el juego encajará muy bien", dijo Marmoush.