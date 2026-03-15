Oficial: se cancela la Gran Final de 2026 entre España y Argentina. El comunicado de la UEFA con los motivos

«Con una firme determinación por salvar el evento, y a pesar de las comprensibles dificultades para reprogramar un partido de tal importancia con tan poco tiempo de antelación, la UEFA exploró las alternativas viables, pero todas ellas resultaron inviables para la AFA (la Federación Argentina de Fútbol, nota del editor)».

La primera opción era organizar el partido en el Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha prevista, con los aficionados repartidos equitativamente en el estadio. Esto habría garantizado una sede de talla mundial, adecuada para un evento tan prestigioso, pero Argentina lo rechazó.

La segunda era disputar la Finalissima a dos partidos, uno en el Bernabéu el 27 de marzo y otro en Buenos Aires en una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución al 50 % para los aficionados en el estadio de Madrid. Esta opción también fue rechazada.

En última instancia, la UEFA buscó el apoyo de Argentina ante la posibilidad, en caso de que se encontrara una sede neutral en Europa, de que el partido se disputara el 27 o el 30 de marzo. Esta propuesta fue rechazada igualmente.

Argentina presentó una contrapropuesta para jugar después del Mundial, pero, dado que España no tenía fechas disponibles, la opción tuvo que descartarse. Finalmente, contrariamente al plan original, Argentina declaró su disponibilidad para jugar el 31 de marzo, fecha que resultó inviable.

En consecuencia, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada.

La UEFA desea expresar su más sincero agradecimiento al Real Madrid, al comité organizador y a las autoridades de Catar por el apoyo y la cooperación prestados en el intento de organizar este partido. En el caso del Real Madrid, por el esfuerzo realizado con muy poca antelación. Gracias también a la Federación Española por su flexibilidad a la hora de adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso».