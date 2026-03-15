La Gran Final de 2026, en la que se iban a enfrentar los ganadores de la Eurocopa y de la Copa América, es decir, España y Argentina, no se disputará. Se había hablado de un aplazamiento debido a la situación geopolítica en Oriente Medio, pero no ha sido posible encontrar una alternativa al estadio Lusail de Catar, donde se había programado inicialmente el partido.
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Oficial: se cancela la Gran Final de 2026 entre España y Argentina. El comunicado de la UEFA con los motivos
EL COMUNICADO
«Tras numerosas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se anuncia hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo», reza el comunicado oficial del organismo futbolístico europeo.
LA PAZ VOLVERÁ
«Es motivo de gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento elegido hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por el prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para acoger eventos de talla mundial en instalaciones de primer nivel.
La UEFA desea expresar su profunda gratitud al comité organizador y a las autoridades de Catar por el esfuerzo realizado para intentar acoger el partido y confía en que la paz volverá pronto a la región».
¿QUÉ ES LA FINALISSIMA?
«La Finalissima se creó en el marco de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, y enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del fútbol internacional al más alto nivel. Argentina, actual campeona del mundo, ganó la edición inaugural con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley, en Londres».
LA RECONSTRUCCIÓN
«Con una firme determinación por salvar el evento, y a pesar de las comprensibles dificultades para reprogramar un partido de tal importancia con tan poco tiempo de antelación, la UEFA exploró las alternativas viables, pero todas ellas resultaron inviables para la AFA (la Federación Argentina de Fútbol, nota del editor)».
La primera opción era organizar el partido en el Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha prevista, con los aficionados repartidos equitativamente en el estadio. Esto habría garantizado una sede de talla mundial, adecuada para un evento tan prestigioso, pero Argentina lo rechazó.
La segunda era disputar la Finalissima a dos partidos, uno en el Bernabéu el 27 de marzo y otro en Buenos Aires en una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución al 50 % para los aficionados en el estadio de Madrid. Esta opción también fue rechazada.
En última instancia, la UEFA buscó el apoyo de Argentina ante la posibilidad, en caso de que se encontrara una sede neutral en Europa, de que el partido se disputara el 27 o el 30 de marzo. Esta propuesta fue rechazada igualmente.
Argentina presentó una contrapropuesta para jugar después del Mundial, pero, dado que España no tenía fechas disponibles, la opción tuvo que descartarse. Finalmente, contrariamente al plan original, Argentina declaró su disponibilidad para jugar el 31 de marzo, fecha que resultó inviable.
En consecuencia, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada.
La UEFA desea expresar su más sincero agradecimiento al Real Madrid, al comité organizador y a las autoridades de Catar por el apoyo y la cooperación prestados en el intento de organizar este partido. En el caso del Real Madrid, por el esfuerzo realizado con muy poca antelación. Gracias también a la Federación Española por su flexibilidad a la hora de adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso».