El veterano delantero abandona el Stadio Diego Armando Maradona por una cifra que, según se informa, es de 6 millones de euros más variables por rendimiento, lo que representa un cambio significativo en la jerarquía ofensiva del club. El Nápoles pudo autorizar la salida definitiva de Lukaku después de asegurarse un sustituto a largo plazo al principio del mercado de verano. El conjunto italiano completó el fichaje definitivo de Rasmus Hojlund procedente del Manchester United en una operación de 44 millones de euros (38 millones de libras).

A pesar de su condición de nombre destacado del fútbol europeo, el precio de Lukaku refleja el deseo de los Partenopei de dejar atrás su salario y centrarse en talentos más jóvenes como Hojlund. El internacional belga había tenido recientemente problemas de forma física, y la tensión aumentó aún más tras una sesión de entrenamiento no autorizada en Bélgica la pasada primavera que provocó advertencias de medidas disciplinarias por parte del director deportivo Giovanni Manna, lo que finalmente allanó el camino para su rápida salida a Turquía.