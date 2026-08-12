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Oficial: Romelu Lukaku cierra su fichaje por el Fenerbahce para unirse a Mason Greenwood y Nathan Ake en Turquía
Un acuerdo a precio reducido rumbo a Estambul
El veterano delantero abandona el Stadio Diego Armando Maradona por una cifra que, según se informa, es de 6 millones de euros más variables por rendimiento, lo que representa un cambio significativo en la jerarquía ofensiva del club. El Nápoles pudo autorizar la salida definitiva de Lukaku después de asegurarse un sustituto a largo plazo al principio del mercado de verano. El conjunto italiano completó el fichaje definitivo de Rasmus Hojlund procedente del Manchester United en una operación de 44 millones de euros (38 millones de libras).
A pesar de su condición de nombre destacado del fútbol europeo, el precio de Lukaku refleja el deseo de los Partenopei de dejar atrás su salario y centrarse en talentos más jóvenes como Hojlund. El internacional belga había tenido recientemente problemas de forma física, y la tensión aumentó aún más tras una sesión de entrenamiento no autorizada en Bélgica la pasada primavera que provocó advertencias de medidas disciplinarias por parte del director deportivo Giovanni Manna, lo que finalmente allanó el camino para su rápida salida a Turquía.
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El Fenerbahçe construye una potencia de la Superliga turca
El traspaso sitúa a Lukaku en el centro de una ambiciosa reconstrucción en el Fenerbahce, mientras el gigante turco refuerza agresivamente su plantilla para recuperar la gloria nacional. Se convierte en la última llegada de alto perfil a Estambul este verano y se suma a una potente nómina que ya cuenta con el defensa Nathan Ake, procedente del Manchester City, Mason Greenwood, procedente del Marsella, y el delantero Vedat Muriqi tras su campaña de 23 goles en La Liga con el Real Mallorca.
Para Lukaku, el movimiento a Turquía supone un bienvenido borrón y cuenta nueva tras una temporada gravemente alterada por problemas físicos. A pesar de quedar limitado a solo siete apariciones con el Napoli el curso pasado debido a persistentes problemas de lesiones, el veterano delantero demostró su estado físico en la escena internacional, participando en los seis partidos y marcando tres goles mientras Bélgica alcanzaba los cuartos de final del Mundial de este verano.
El final de la era Conte
El traspaso también se produce tras la salida de Antonio Conte, el entrenador que ha sacado de forma habitual la mejor versión del delantero en sus etapas juntos en el Chelsea, el Inter y el Nápoles. Tras reencontrarse en el Stadio Diego Armando Maradona, la pareja logró un éxito inmediato al conquistar el título de la Serie A 2024-25, con Lukaku marcando 14 goles en liga, antes de que ambos acabaran saliendo del club.
Su alianza fue muy celebrada en todo el fútbol italiano, cimentada en los años extraordinariamente prolíficos que compartieron en San Siro. Bajo la dirección de Conte en el Inter, Lukaku disfrutó del periodo más explosivo de su carrera, al marcar 34 y 30 goles en temporadas consecutivas para llevar al Inter a una final de la Europa League y al título de la Serie A 2020-21, antes de cerrar su regreso al Chelsea por 97,5 millones de libras.
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Una carrera nómada continúa
El movimiento de Lukaku a Turquía añade un nuevo destino a una carrera trotamundos que le ha llevado por algunos de los clubes de élite de Europa con suerte dispar. Después de que su segunda etapa en el Chelsea durara solo una temporada, el delantero belga emprendió sucesivas cesiones, alcanzando la final de la Liga de Campeones 2022-23 con el Inter antes de una etapa en la Roma , que finalmente allanaron el camino para su traspaso permanente al Nápoles en 2024.
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