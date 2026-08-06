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OFICIAL: Mohamed Salah firma un contrato de dos años con el Trabzonspor
Salah completa su sorprendente fichaje por el Trabzonspor
Salah ha firmado oficialmente un contrato de dos años con el Trabzonspor, de Turquía, tras su salida veraniega del Liverpool. El extremo de 34 años llegó el miércoles a la ciudad costera de Trabzon para cerrar el esperado acuerdo. El club de la Super Lig confirmó oficialmente el bombazo el jueves, poniendo fin de inmediato a la importante especulación global sobre su futuro. Salah llega a Turquía como agente libre de alto perfil de cara a la próxima campaña europea.
Su fichaje marca el final definitivo de una increíble etapa de nueve años en Merseyside. Se marcha del fútbol inglés tras haberse consolidado firmemente como uno de los atacantes más prolíficos de la historia de la Premier League.
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Una bienvenida increíble para el egipcio
Salah fue recibido por miles de apasionados aficionados del Trabzonspor al aterrizar en el aeropuerto. El veterano extremo, que ya lucía con orgullo la camiseta de su nuevo club, se mostró visiblemente emocionado por la abrumadora acogida.
Durante su vibrante acto de bienvenida, el jugador de 34 años dejó claras enseguida sus ambiciosas metas. "Estoy muy feliz de estar en este ambiente increíble. No recuerdo haber visto algo así antes", dijo Salah. "Hay 25.000 personas aquí, ¡es increíble! No he visto nada parecido", añadió. "He tenido éxito en todas partes. Quiero vivir el éxito en el Trabzonspor también".
Dejando un legado legendario en Anfield
Salah deja finalmente el Liverpool tras firmar unos asombrosos 257 goles y 123 asistencias en 442 partidos entre todas las competiciones. El delantero egipcio ayudó al Liverpool a conquistar dos títulos de la Premier League, una Champions League, una FA Cup y una Carabao Cup. Su última temporada en Anfield resultó sorprendentemente complicada, ya que el Liverpool cayó en la clasificación y su rendimiento bajó de forma evidente. Salah marcó solo siete goles en liga en 27 partidos, sin alcanzar las dobles cifras por primera vez en su laureada carrera en el Liverpool.
Sin embargo, sigue siendo una figura talismánica en la escena internacional. Salah capitaneó recientemente a Egipto hasta los octavos de final del Mundial de 2026, donde dejó escapar una ventaja de dos goles para sufrir una ajustada derrota por 3-2 ante la vigente campeona, Argentina.
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En busca de más títulos en la Superliga turca
El Trabzonspor presentará oficialmente a su nueva superestrella ante la afición este jueves por la noche, a las 19:30 hora local, en su estadio Papara Park, con capacidad para 41.000 espectadores. Salah se integrará rápidamente en una plantilla que terminó tercera en la Superliga la pasada temporada. El equipo cerró la campaña doméstica a solo ocho puntos del campeón, el Galatasaray, y además conquistó un título al levantar la Copa de Turquía.
La llegada del legendario atacante supone un enorme impulso para el Trabzonspor, que se prepara para disputar la Europa League esta temporada. La afición espera desesperadamente que su contrastada calidad de talla mundial pueda inspirar al equipo hacia su primer título de liga desde la campaña 2021-22.
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