OFICIAL: Mohamed Salah firma un contrato de dos años con el Trabzonspor

Salah ha firmado oficialmente un contrato de dos años con el Trabzonspor, de Turquía, tras su salida veraniega del Liverpool. El extremo de 34 años llegó el miércoles a la ciudad costera de Trabzon para cerrar el esperado acuerdo. El club de la Super Lig confirmó oficialmente el bombazo el jueves, poniendo fin de inmediato a la importante especulación global sobre su futuro. Salah llega a Turquía como agente libre de alto perfil de cara a la próxima campaña europea.

Su fichaje marca el final definitivo de una increíble etapa de nueve años en Merseyside. Se marcha del fútbol inglés tras haberse consolidado firmemente como uno de los atacantes más prolíficos de la historia de la Premier League.



