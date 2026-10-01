Como complemento y excepción parcial a lo previsto en el artículo 19 del CGS, la sanción de suspensión, salvo la de duración determinada prevista en el art. 9, apartado 1, letra f) del CGS, impuesta por los órganos de justicia deportiva en relación con partidos de campeonato organizados por las Ligas profesionales, no deberá cumplirse en el partido de la Supercopa, sino solo en el primer partido de Campeonato posterior a la misma.
Teniendo en cuenta lo previsto en el apartado anterior, los efectos previstos en el art. 9, apartado 5, del CGS, en lo relativo a las amonestaciones impuestas, también durante el partido de la Supercopa, tendrán eficacia en los posteriores partidos de Campeonato.
Se expone, a título ejemplificativo pero no exhaustivo, la siguiente casuística con el fin de disipar cualquier posible duda:
- Un futbolista/técnico apercibido y amonestado en la jornada de Campeonato anterior a la Supercopa cumplirá la suspensión en el partido de Campeonato posterior a la Supercopa;
- un futbolista/técnico expulsado en la jornada anterior al partido de la Supercopa o con una sanción pendiente cumplirá la suspensión o el resto de la misma en el/los partido/s de Campeonato posterior/es al citado encuentro;
- un futbolista/técnico apercibido antes del partido de la Supercopa, que sea amonestado con ocasión del citado encuentro, cumplirá la suspensión en el partido de Campeonato posterior a la Supercopa;
- un futbolista/técnico expulsado con ocasión del partido de la Supercopa cumplirá la suspensión en el/los partido/s de Campeonato posterior/es al mismo.