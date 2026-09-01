La Juventus ha anunciado oficialmente la incorporación de Woltemade en calidad de cedido por una temporada procedente del Newcastle United en el último día del mercado de fichajes. Woltemade llega al club después de pasar un año en la Premier League, después de que el Newcastle pagara alrededor de 75 millones de euros para ficharlo del VfB Stuttgart el verano pasado.

El gigante italiano ha confirmado los detalles financieros exactos del acuerdo, revelando que pagará una tarifa de cesión de 2,8 millones de euros. El acuerdo también incluye bonus de hasta 500.000 euros y costes accesorios por valor de 800.000 euros durante la temporada.