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Oficial: la Juventus cierra la cesión por una temporada del delantero del Newcastle United Nick Woltemade
La Juventus cierra la cesión del delantero del Newcastle
La Juventus ha anunciado oficialmente la incorporación de Woltemade en calidad de cedido por una temporada procedente del Newcastle United en el último día del mercado de fichajes. Woltemade llega al club después de pasar un año en la Premier League, después de que el Newcastle pagara alrededor de 75 millones de euros para ficharlo del VfB Stuttgart el verano pasado.
El gigante italiano ha confirmado los detalles financieros exactos del acuerdo, revelando que pagará una tarifa de cesión de 2,8 millones de euros. El acuerdo también incluye bonus de hasta 500.000 euros y costes accesorios por valor de 800.000 euros durante la temporada.
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Spalletti reconstruye el ataque de la Juventus con fichajes de verano
Woltemade es la última incorporación de una larga lista de nuevos fichajes veraniegos de la Juventus, y se une a jugadores como Randal Kolo Muani, Kerim Alajbegovic, Jhon Lucumi, Guglielmo Vicario, Jeff Ekhator y Zeki Celik.
Pape Matar Sarr también ha llegado cedido desde el Tottenham con una opción de compra. Hacía tiempo que estaba claro que Luciano Spalletti quería otra opción para la delantera centro que compitiera con Kolo Muani y Ekhator. Esta necesidad surgió tras las salidas de Lois Openda y Jonathan David. La Juventus también exploró operaciones por Jonathan Zirkzee y Alexander Sorloth, pero finalmente se decantó por Woltemade.
Comunicado oficial del club da la bienvenida a Woltemade a Italia
La Juventus publicó un comunicado oficial para dar la bienvenida a su nuevo delantero. «Ha llegado un nuevo delantero para reforzar la parcela ofensiva de Luciano Spalletti: Nick Woltemade se ha incorporado a la Juventus cedido por el Newcastle United hasta el 30 de junio de 2027», señaló el club.
«Tras formarse en las categorías inferiores del Werder Bremen, Woltemade debutó con el primer equipo allí en 2020. En 2022/23 fue cedido al SV Elversberg y, más tarde, después de una impresionante temporada en la Bundesliga, se marchó al Stuttgart en el verano de 2024. Disfrutó de una auténtica etapa de eclosión en el Stuttgart, al marcar 18 goles en 36 partidos y ayudar al equipo a ganar la Copa de Alemania, lo que le valió un traspaso al club de la Premier League Newcastle United en 2025. En 53 partidos con el Newcastle United, marcó 11 goles y dio seis asistencias. Ahora le espera una nueva aventura en Italia y estamos deseando verle en acción. ¡Bienvenido a la Juventus, Nick!»
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¿Qué le espera ahora a Woltemade en la Juventus?
El internacional alemán, con 12 partidos, pasó el reconocimiento médico el martes y se incorporará de inmediato al equipo. Woltemade se pondrá ahora a las órdenes de Spalletti de cara a un duelo estrella muy esperado contra el Milan. Los aficionados esperarán que pueda reproducir su anterior nivel en la Bundesliga cuando la Juventus salte al césped del Allianz Stadium el domingo por la tarde.
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