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Oficial: Escocia confirma el nombramiento de Sebastien Pocognoli como seleccionador con un contrato de dos años
Comienza una nueva era para Escocia
Según Sky Sports, Escocia ha cerrado un contrato de dos años para nombrar a Pocognoli como su nuevo seleccionador este domingo. Pocognoli toma el relevo de Steve Clarke, que dejó su cargo después de que Escocia cayera eliminada de forma prematura en el Mundial, con solo una victoria en tres partidos.
La Federación Escocesa identificó a Pocognoli como su objetivo prioritario para revitalizar la selección. Pocognoli estaba libre desde que dejó el Mónaco en junio. Antes de su etapa en Francia, Pocognoli guio de forma memorable al Union Saint-Gilloise a su primer título de liga belga en 90 años. El técnico belga también aporta familiaridad con el fútbol británico, tras haber jugado en el West Bromwich Albion y el Brighton durante su carrera como futbolista.
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Abrazando a la apasionada afición
Tras su nombramiento oficial, Pocognoli expresó un enorme orgullo por ponerse al frente de la selección nacional. Pocognoli destacó el legendario entusiasmo de la afición escocesa como un factor clave en su decisión.
Pocognoli dijo: "Es un honor que me hayan pedido convertirme en el seleccionador de la selección de Escocia. Cuando supe por primera vez del interés, me ilusionó de inmediato la oportunidad. Los aficionados de Escocia son famosos por su pasión, más recientemente en la Copa del Mundo de Estados Unidos, y yo mismo lo he vivido como jugador de Bélgica cuando nos enfrentamos en 2013. Junto con mi cuerpo técnico, haré todo lo que pueda para darles un equipo del que puedan sentirse orgullosos y seguir construyendo sobre el éxito que ya ha logrado mi predecesor".
Preparativos tácticos inmediatos
Pocognoli aspira a construir sobre las bases que dejó Clarke e implementar su moderno enfoque táctico. Pocognoli reconoce que el tiempo es limitado antes de sus primeros partidos en la banda.
Pocognoli añadió: "Desde que comenzaron las negociaciones, he estado investigando mucho, haciendo muchas preguntas y analizando áreas sobre las que podemos construir. Me ilusiona enormemente esta perspectiva y tengo muchas ganas de trabajar con los jugadores para lograr aún más éxitos. No queda mucho hasta la primera concentración, así que las próximas semanas las dedicaremos a preparar la Liga de Naciones de la UEFA y a poner esos planes en práctica sobre el césped de entrenamiento cuando volvamos a reunirnos el mes que viene".
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¿Qué le espera a la selección nacional?
De cara al futuro, Pocognoli debe centrarse de inmediato en su campaña de debut en la Liga de Naciones de la UEFA el próximo mes. Escocia buscará recuperar rápidamente el impulso competitivo con Pocognoli al mando.
El objetivo definitivo a largo plazo para Pocognoli será gestionar los procesos de clasificación para asegurarse plazas en la Eurocopa de 2028 y en el Mundial de 2030, con la esperanza de consolidar una presencia constante en los grandes torneos internacionales.
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