El Newcastle United se ha hecho con los servicios de Gonzalez procedente del Manchester City en una operación por un valor inicial de 48 millones de libras. El acuerdo también incluye un posible pago de 4 millones de libras en variables relacionadas con el rendimiento, lo que eleva el valor total del paquete a 52 millones de libras.

El movimiento supone una inversión importante para el club de Tyneside, que se ha mostrado activo en el mercado tras una serie de grandes ventas. Se espera que Gonzalez, que pasó 18 meses en el Etihad Stadium después de un traspaso de 52 millones de libras desde el Porto a principios de 2025, entre directamente en el once inicial. Durante su etapa en el City, el centrocampista disputó un total de 59 partidos, incluidos 41 la temporada pasada, aunque sus oportunidades como titular se redujeron en la segunda mitad de la campaña, con solo dos titularidades en la Premier League después de enero.