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Oficial: el Newcastle ficha a Nico Gonzalez desde el Manchester City en un acuerdo de 52 millones de libras
Los detalles del fichaje de Nico Gonzalez
El Newcastle United se ha hecho con los servicios de Gonzalez procedente del Manchester City en una operación por un valor inicial de 48 millones de libras. El acuerdo también incluye un posible pago de 4 millones de libras en variables relacionadas con el rendimiento, lo que eleva el valor total del paquete a 52 millones de libras.
El movimiento supone una inversión importante para el club de Tyneside, que se ha mostrado activo en el mercado tras una serie de grandes ventas. Se espera que Gonzalez, que pasó 18 meses en el Etihad Stadium después de un traspaso de 52 millones de libras desde el Porto a principios de 2025, entre directamente en el once inicial. Durante su etapa en el City, el centrocampista disputó un total de 59 partidos, incluidos 41 la temporada pasada, aunque sus oportunidades como titular se redujeron en la segunda mitad de la campaña, con solo dos titularidades en la Premier League después de enero.
- AFP
Jaissle y Gonzalez reaccionan al movimiento
El entrenador del Newcastle, Jaissle, fue fundamental para impulsar la operación, al identificar al centrocampista como el perfil perfecto para su sistema táctico. En declaraciones a la web oficial del club poco después de que se cerrara el traspaso, Jaissle elogió las cualidades que el internacional español aporta a la plantilla. «Estoy muy feliz de ver a Nico convertirse en jugador del Newcastle United. Aporta una enorme calidad y experiencia de élite en una zona clave del campo. Nico es muy fuerte en la conducción de balón, alguien capaz de hacer avanzar al equipo manteniendo la calma bajo presión. También aporta disciplina en defensa, lee bien el juego y su físico le hace estar muy bien preparado para la Premier League», explicó el entrenador.
El propio jugador está igual de entusiasmado con el cambio y con la oportunidad de jugar ante la afición del Newcastle como local y no como rival. Al recordar sus anteriores visitas al estadio con el Manchester City, Gonzalez admitió que el ambiente le había dejado una impresión duradera. «He jugado dos veces en St. James' Park con el Manchester City y fue realmente duro. El ambiente era increíble y los aficionados son muy apasionados. Estoy deseando vivir eso como jugador local».
Sustituyendo a Tonali y Guimaraes
El fichaje de Gonzalez se convirtió en una prioridad para el Newcastle tras las salidas de varios componentes clave del centro del campo al principio del mercado de fichajes. Newcastle vendió a Sandro Tonali al Tottenham Hotspur a principios de este verano, seguido rápidamente por la marcha de Bruno Guimaraes al Arsenal. Estas ventas dejaron un vacío importante en la plantilla que Jaissle estaba desesperado por cubrir antes del cierre del mercado.
Para el Manchester City, la venta de Gonzalez marca otro capítulo en un verano de transición sin precedentes. A la salida del veterano entrenador Pep Guardiola, tras una década de éxitos, le ha seguido un éxodo de figuras importantes. Rodri ha regresado a España para fichar por el Barcelona, siguiendo los pasos de los veteranos Bernardo Silva y John Stones, que también dejaron el Etihad Stadium.
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Pensando en la nueva temporada
Los aficionados del Newcastle tendrán que esperar un poco más para ver en acción a su nuevo fichaje. Aunque el Newcastle afronta un calendario exigente, que arranca con el partido de segunda ronda de la Carabao Cup ante el West Bromwich Albion el miércoles, Gonzalez podría debutar en su lugar este sábado en la Premier League contra el Tottenham Hotspur, mientras el Newcastle busca dar continuidad al empate 2-2 en casa ante el Liverpool con el que abrió la temporada.
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