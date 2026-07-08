Oficial: El Fulham nombra al exentrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador tras el respaldo de José Mourinho

El Fulham ha anunciado la contratación de Arbeloa como nuevo entrenador, con un contrato de tres años. El técnico español, de 43 años, llega tras destacar la temporada pasada en el Bernabéu y refuerza el proyecto de los «Cottagers» para consolidar su crecimiento.

Arbeloa, visiblemente ilusionado, declaró en la web del club: «Es un auténtico honor emprender esta nueva etapa en el Fulham FC, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al señor [Sahid] Khan y a Tony Khan por su confianza en la Premier League.

Tengo muchas ganas de vivir el ambiente de Craven Cottage junto a la afición del Fulham y de comenzar la pretemporada con los jugadores la semana que viene. Estoy seguro de que vamos a disfrutar juntos de una aventura increíble. ¡Vamos, Fulham!».