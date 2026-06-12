La Sampdoria ha anunciado su nuevo equipo directivo. Tras las salidas de Andrea Mancini, Giovanni Invernizzi y Samuel Cárdenas, el club blucerchiato inicia una nueva etapa con Americo Branco como director deportivo y José Manuel Barbosa Alves como coordinador de ojeadores. Lorenzo Ariauso asciende a director técnico, y Mattia Stante le reemplaza como director de equipo.
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Oficial: Americo Branco, nuevo director deportivo de la Sampdoria; Lorenzo Ariaudo, director técnico
EL COMUNICADO
La U.C. Sampdoria anuncia que ha llegado a un acuerdo con Americo Branco para nombrarlo director deportivo tras completar los trámites con la FIGC. Además, Lorenzo Ariaudo será el nuevo director técnico y Mattia Stante el director de equipo. José Manuel Barbosa Alves coordinará el departamento de ojeadores.
Branco, portugués de 35 años, se ha desempeñado como director deportivo desde 2014 en Olhanense, Académica de Coimbra, Tondela y Fortuna Sittard.
Para Ariaudo, de 37 años, es un paso más en su trayectoria en el club blucerchiata. Tras doce temporadas en la Juventus, donde recorrió todas las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo, también vistió las camisetas de Cagliari, Sassuolo, Empoli y Frosinone. Tras tres temporadas como team manager, destaca por su profesionalidad y ahora asume mayores responsabilidades: coordinará el día a día del equipo y del cuerpo técnico, y actuará como enlace dentro del área técnica.
Le reemplaza Mattia Stante, de 35 años, licenciado en Economía, quien desde 2019 fue director de equipo en Ternana tras comenzar su carrera directiva en Ravenna.
José Manuel Barbosa Alves, de 36 años, se formó en las categorías inferiores del Paços de Ferreira antes de pasar por las canteras de Oporto, Inter y Benfica. Como jugador actuó sobre todo en Portugal, aunque también pasó por el Sheriff Tiraspol de Moldavia y el OFI Creta de Grecia. Tras colgar las botas se dedicó a la dirección y al scouting, trabajando con Américo Branco en el Tondela y, más tarde, en el Fortuna Sittard como coordinador de ojeadores.
LAS PALABRAS DE FREDBERG
Jesper Fredberg, director ejecutivo del área de fútbol, explicó: «Hemos trabajado sin descanso para reorganizar la gestión deportiva de cara a la nueva temporada. Con los nombramientos de Branco, Ariaudo, Stante y Barbosa Alves incorporamos nuevas competencias para alcanzar el éxito. Juntos sentaremos las bases para los próximos años, empezando por contratar un nuevo entrenador y por un ambicioso mercado de fichajes de verano».