El centrocampista de 20 años ha marcado tres goles y dado una asistencia en los tres partidos de la fase de grupos con Suiza. Así prolonga su gran temporada con el Breisgau y afianza su rápido ascenso. Su explosión de juego habría llamado la atención del Newcastle United.
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¡Oferta de 55 millones de euros! Un gran club quiere a Johan Manzambi, revelación del Mundial del Friburgo
Según Daily Mail y Sky Sports, Newcastle quiere fichar a Manzambi. El recién ascendido a la Premier busca reforzar el centro del campo y ve en el jugador del Friburgo al hombre ideal.
Están dispuestos a pagar 55 millones de euros, cifra que superaría el récord de traspaso del club alemán.
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¿Pulverizará el récord de ventas de Manzambi en Friburgo?
Esta cifra asciende a 25 millones de euros y se ha conseguido gracias a las ventas de Kevin Schade (FC Brentford) y Merlin Röhl (Everton).
La directiva del Friburgo, liderada por el director deportivo Jochen Saier, negocia sin presión alguna sobre Manzambi. El jugador, que ocupa el puesto número ocho, tiene contrato hasta 2030 sin cláusula de rescisión, lo que garantiza al club el control total sobre su futuro.
En Manzambi se puede pujar
A medida que avanza el torneo y se acerca la fase eliminatoria, el valor de mercado del suizo podría dispararse. Tras sus últimas actuaciones de alto nivel, no sorprende que Manzambi figure en la lista de otros clubes. Una puja por su fichaje subiría su precio y llenaría las arcas del Friburgo.
Su salida sería un golpe deportivo, pero un alivio económico que daría margen en el mercado de fichajes.
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Müller quiere que Manzambi fiche por el FC Bayern
Thomas Müller dijo en Magenta TV que Manzambi es un jugador «que debería seguir el Bayern». Mats Hummels añadió: «O el BVB».
«El ManUnited ya no puede seguir ignorándolo», afirmaba el Manchester Evening News. También se mencionan a Newcastle, Arsenal, Chelsea, Manchester City y hasta el Real Madrid. En marzo, el periódico suizo Blick habló de un interés del Bayern y del París Saint-Germain, y parece que el BVB también sigue al jugador.
El Friburgo lo fichó a principios de 2023 procedente del sub-18 del Servette de Ginebra. Desde 2024 está en la plantilla profesional y, en la temporada que acaba de terminar, jugó 47 partidos, marcó siete goles y dio nueve asistencias.