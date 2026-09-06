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Odegaard y Havertz marcan para que el Arsenal remonte y gane al Chelsea en el derbi londinense
El Arsenal responde al susto inicial
El vigente campeón Arsenal dio una respuesta de campeón el domingo, remontando un revés tempranero para llevarse la victoria ante un Chelsea que ha gastado a lo grande en un vibrante derbi londinense en el Emirates Stadium. El equipo de Xabi Alonso había sorprendido a la afición local a los dos minutos, cuando el fichaje del verano por 117 millones de libras Morgan Rogers empalmó de volea tras el fallo del Arsenal para despejar una peligrosa falta botada por Reece James.
Sin embargo, el inicio soñado del Chelsea quedó rápidamente eclipsado por sus persistentes problemas defensivos. El equipo de Alonso llegaba al choque sin dejar la portería a cero en 18 partidos consecutivos de la Premier League, y se vio obligado a replegarse y resistir la incesante presión del Arsenal a medida que transcurría la primera parte.
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Havertz atormenta a su antiguo club
La presión incesante del Arsenal acabó dando sus frutos a mitad de la primera parte. Después de que Emiliano Martinez firmara una gran parada para evitar el gol de Bukayo Saka, y de que tanto Jorrel Hato como Wesley Fofana realizaran bloqueos defensivos vitales, el Arsenal encontró el empate en el minuto 25. Kai Havertz volvió para atormentar a su exequipo, superando a Martinez por su palo con una definición precisa.
A pesar de verse alcanzado, el Chelsea, que gastó casi 350 millones de libras en el mercado de fichajes de verano, estuvo agonizantemente cerca de recuperar la ventaja antes del descanso. James puso a prueba a David Raya con un potente disparo lejano, antes de que Pedro Neto estrellara el balón en el poste tras una brillante jugada individual.
Odegaard da el golpe decisivo
El momento decisivo llegó poco después de la reanudación de la mano del inspirador capitán del Arsenal. Martin Odegaard sentenció la victoria en el minuto 50, mostrando una gran sangre fría para aprovechar el inteligente amago de Havertz y batir a Martinez, firmando así el segundo gol del noruego en tres apariciones en la Premier League esta temporada.
El Chelsea se negó a rendirse sin plantar cara y se volcó al ataque en los últimos minutos para arañar un punto. El suplente Estevao creyó haber restablecido la igualdad en el último suspiro, pero Raya sacó una impresionante parada con la yema de los dedos para preservar la ventaja del Arsenal y asegurar los tres puntos.
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Con la vista puesta en Europa y en los próximos partidos de liga
La victoria sitúa al Arsenal con nueve puntos, los mismos que el líder Manchester City, en lo más alto de la clasificación de la Premier League. El equipo de Arteta centra ahora su atención en Europa, ya que viaja para medirse al Nápoles en la Liga de Campeones de la UEFA el miércoles, antes de regresar a la competición doméstica con una visita al Sunderland el sábado.
Mientras, el Chelsea es cuarto en la clasificación con seis puntos en sus tres primeros partidos. El Chelsea intentará rehacerse cuando reciba al recién ascendido Hull City en Stamford Bridge el sábado.
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