El vigente campeón Arsenal dio una respuesta de campeón el domingo, remontando un revés tempranero para llevarse la victoria ante un Chelsea que ha gastado a lo grande en un vibrante derbi londinense en el Emirates Stadium. El equipo de Xabi Alonso había sorprendido a la afición local a los dos minutos, cuando el fichaje del verano por 117 millones de libras Morgan Rogers empalmó de volea tras el fallo del Arsenal para despejar una peligrosa falta botada por Reece James.

Sin embargo, el inicio soñado del Chelsea quedó rápidamente eclipsado por sus persistentes problemas defensivos. El equipo de Alonso llegaba al choque sin dejar la portería a cero en 18 partidos consecutivos de la Premier League, y se vio obligado a replegarse y resistir la incesante presión del Arsenal a medida que transcurría la primera parte.