Yan Diomande se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los delanteros más codiciados de Europa. Según un informe de Sky, el jugador de 19 años del RB Leipzig ya está en el punto de mira de varios clubes de primer nivel, entre ellos el FC Bayern, el Manchester United, el FC Liverpool y clubes españoles. Sin embargo, el equipo sajón tiene un plan claro: retener a Diomande más allá del verano de 2026.
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¿Ocurrirá lo mismo que con Benjamin Sesko? Al parecer, el RB Leipzig quiere retener a Yan Diomande con un truco salarial
Para alcanzar este objetivo, el RB Leipzig está trabajando intensamente en una revisión del contrato. Aunque el internacional marfileño sigue vinculado al club hasta 2030 y no cuenta con cláusula de rescisión, su salario ya no se corresponde con su importancia deportiva, dada su evolución. Según informa Sky, el jugador ya ha sido informado de un aumento salarial previsto. Una renovación garantizaría, al mismo tiempo, que Diomande no se marche, al menos este verano.
Esta estrategia recuerda mucho a un modelo de éxito del Leipzig. Ya en el caso de Benjamin Sesko, el club logró retener al delantero mediante una revisión de su contrato, a pesar del gran interés de otros clubes. Sesko se quedó finalmente dos años antes de dar el siguiente paso en su carrera, un escenario que ahora también se persigue con Diomande.
Desde el punto de vista deportivo y económico, el Leipzig se encuentra en una situación cómoda, pero también desafiante. Por un lado, el marfileño no está presionando actualmente para cambiar de equipo; por otro, no es en absoluto intocable. Según Sky, ante ofertas que superen la barrera de los 100 millones de euros, los responsables se lo pensarían al menos, sobre todo si no llegan ingresos de la Liga de Campeones.
El futuro de Diomande: es probable que se despida a más tardar en 2027
Para evitar una venta prematura, el Leipzig tiene además previsto generar ingresos por traspasos de otros jugadores. El objetivo interno es recaudar un total de más de 100 millones de euros. Entre los candidatos se encuentran, entre otros, Castello Lukeba y varios jugadores cedidos sin perspectivas a largo plazo. También se baraja la posibilidad de que se marchen otros jugadores clave si no se logra la clasificación deportiva para la Champions League.
A pesar de todos los esfuerzos, parece poco realista que Diomande se quede a largo plazo. Según Sky, se considera probable que se marche a más tardar en 2027. Hasta entonces, sin embargo, el Leipzig quiere sacar el máximo partido a su estrella emergente, tanto en lo deportivo como en lo económico. Un aumento de sueldo podría ser la clave decisiva para ganar tiempo y preparar el próximo gran fichaje.
Yan Diomande: estadísticas en el RB Leipzig
Partidos oficiales
Goles
Asistencias
29
11
8