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¡Octavo fichaje del verano! El Middlesbrough se hace con el joven del Tottenham Ashley Phillips con un contrato de cinco años
Cambio permanente para una promesa del Tottenham
El Middlesbrough ha confirmado oficialmente el fichaje de Phillips procedente del Tottenham Hotspur, con el prometedor defensa firmando un contrato de cinco años en el Riverside. El jugador de 21 años, que se incorporó originalmente a los Spurs desde el Blackburn Rovers en 2023 por una cantidad de £2 millones, se marcha a Teesside en busca de continuidad en el primer equipo después de no lograr hacerse un hueco en la dinámica del primer equipo en el norte de Londres.
Phillips expresó su entusiasmo por el movimiento, reflexionando sobre su trayectoria por las ligas inglesas hasta ahora. "Adquirí una gran experiencia a una edad temprana con el Blackburn. Después experimenté lo que es ser jugador de la Premier League en el Tottenham", dijo Phillips a la web del club. "Creo que me he convertido en un buen jugador durante mis cesiones, pero aún tengo más que dar. Estoy muy ilusionado por estar aquí. Ojalá podamos lograr grandes cosas juntos esta temporada".
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Aprovechando la experiencia en el Championship
Aunque Phillips nunca llegó a disputar un partido oficial con el primer equipo del Tottenham, se ha convertido en un futbolista curtido en la Championship gracias a varias cesiones productivas. Especialmente destacadas fueron sus dos etapas distintas en el Stoke City, donde disputó la gran mayoría de sus partidos como profesional. En total, Phillips acumula 119 partidos en su carrera, 83 de ellos con la camiseta de los Potters.
Antes de su etapa en el Stoke City, Phillips jugó cedido en el Plymouth Argyle después de incorporarse al club en enero de 2024. Formado en la prestigiosa academia del Blackburn Rovers, el internacional inglés en categorías inferiores llevaba tiempo en el radar de varios clubes de la máxima categoría. Sin embargo, el Middlesbrough ganó la carrera por su fichaje tras alcanzar un acuerdo con el Tottenham, según informó The Athletic el 6 de agosto, en una operación compuesta por un pago inicial de 7 millones de libras, más hasta 13 millones de libras en posibles variables y bonus por rendimiento. Su decisión de comprometer su futuro a largo plazo con el Boro subraya su convicción de que el Riverside Stadium es el escenario ideal para desarrollar todo su potencial.
La ambiciosa renovación de verano del Boro
La llegada de Phillips supone el octavo fichaje de un mercado de verano extraordinariamente ajetreado para el Middlesbrough. Tras el golpe de perder la final del play-off del Championship ante el Hull City en mayo, el club ha actuado con decisión para reforzar todas las líneas de la plantilla. La campaña de incorporaciones de este verano incluye al portero Radek Vitek, a los delanteros Kyle Joseph y Will Lankshear, al extremo Jeremy Sarmiento, además de una remodelación del centro del campo con Sebastian Berhalter, Max Arfsten y Myles Peart-Harris.
Esta importante inversión pone de relieve la ambición en el Riverside, donde el Boro busca regresar a la máxima categoría por primera vez desde 2017. La estrategia de fichajes se ha centrado en una combinación de potencial joven y calidad técnica, y Phillips encaja perfectamente en ese perfil.
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De cara a la nueva temporada
El Middlesbrough ya ha disfrutado de un inicio positivo en su calendario oficial, tras asegurarse una victoria por 1-0 sobre el Wrexham en la Carabao Cup el pasado sábado. Ese resultado supuso un impulso anímico antes de su estreno liguero, y la incorporación de Phillips, que se convierte en el segundo jugador del Tottenham en cambiar de forma permanente al Riverside este verano tras el contrato de cinco años del canterano Will Lankshear, refuerza aún más el buen ambiente que rodea al club.
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