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«¡Obrigado por tudo!» Cómo Gurpreet Singh Sandhu se convirtió en un meme de la noche a la mañana en Brasil
Jamil defiende al capitán Sandhu tras una noche de pesadilla en Calcuta
El seleccionador de India, Khalid Jamil, respaldó al portero Gurpreet Singh Sandhu pese a dos errores costosos en la primera parte durante la derrota por 4-0 en un amistoso contra Brasil en el Salt Lake Stadium. Sandhu alcanzó su internacionalidad número 90, pero calculó mal los disparos rasos de Estevao y Pedro antes de ser sustituido al descanso por Prabhsukhan Singh Gill.
A pesar de la amplitud de la derrota, India ofreció una actuación llena de carácter ante la cinco veces campeona del mundo, ganando más duelos y completando 13 regates por los tres de Brasil.
Jamil se negó a señalar como culpable a su veterano guardameta tras el pitido final.
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El entrenador se niega a juzgar a su portero de confianza por un solo partido
Hablando después del partido, Jamil subrayó que Sandhu sigue siendo uno de los mejores porteros de la historia del fútbol indio. El seleccionador señaló que los errores defensivos en zonas más adelantadas del campo contribuyeron en gran medida a los primeros goles de Brasil.
Jamil insistió en que todos los jugadores pasan por momentos difíciles sobre el terreno de juego.
"Es uno de los mejores porteros que tiene India y no podemos juzgarle solo por dos partidos, porque el próximo encuentro ya está cerca", dijo Jamil a los periodistas. "Volverá otra vez. A veces pasa. No se puede culpar solo a un jugador. Si ves muchos errores de los defensas, permitiéndole tirar".
Los medios brasileños convierten al capitán de India en una sensación viral en internet
Los errores de Sandhu provocaron rápidamente una reacción generalizada en las redes sociales brasileñas durante el descanso. El importante medio TNT Sports Brasil publicó una imagen del capitán indio con la sarcástica leyenda «Singh Sandhu, obrigado por tudo» («Singh Sandhu, gracias por todo»), etiquetándolo irónicamente como el «Craque do Jogo» («hombre del partido») por regalarle a Brasil su ventaja de dos goles.
Jamil reservó sus críticas más duras para los suplentes de India en la segunda mitad, instándolos a mostrar una mayor fortaleza mental.
«Los que entraron esta noche no estuvieron a la altura», añadió Jamil. «Si un jugador entra, tiene que estar preparado. Mentalmente, tiene que ser fuerte».
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Los Tigres Azules se preparan para una dura prueba ante Uruguay
Jamil y su plantilla centran ahora su atención en otra exigente prueba ante Uruguay, dos veces campeona del mundo. El entrenador destacó las actuaciones positivas de Anirudh Thapa, Ryan Williams y Manvir Singh como bases para los próximos partidos.
India también se enfrentará a Nueva Zelanda durante la próxima ventana internacional de noviembre.
El equipo aspira a mejorar su concentración defensiva de cara a su próximo compromiso.
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