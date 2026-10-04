El seleccionador de India, Khalid Jamil, respaldó al portero Gurpreet Singh Sandhu pese a dos errores costosos en la primera parte durante la derrota por 4-0 en un amistoso contra Brasil en el Salt Lake Stadium. Sandhu alcanzó su internacionalidad número 90, pero calculó mal los disparos rasos de Estevao y Pedro antes de ser sustituido al descanso por Prabhsukhan Singh Gill.

A pesar de la amplitud de la derrota, India ofreció una actuación llena de carácter ante la cinco veces campeona del mundo, ganando más duelos y completando 13 regates por los tres de Brasil.

Jamil se negó a señalar como culpable a su veterano guardameta tras el pitido final.