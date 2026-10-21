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¿¡Obligados a vender los propietarios del Manchester City!? Quien preside el organismo regulador confirma que tiene «PODER ABSOLUTO» para apartar a Sheikh Mansour tras las infracciones financieras
Las infracciones financieras provocan el escrutinio de los reguladores
Una comisión independiente concluyó recientemente que el Manchester City eludió la normativa de la Premier League durante nueve temporadas. Según el dictamen, el City estableció acuerdos comerciales artificiales con los que infló sus ingresos y redujo sus costes en más de 900 millones de libras.
También se determinó que el club del Etihad hizo esfuerzos coordinados para obstaculizar la investigación de la Premier League sobre estos acuerdos financieros. Aunque el City ha recurrido oficialmente la resolución inicial, ahora se enfrenta a la posibilidad de recibir sanciones sin precedentes.
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Quien preside la IFR afirma tener «poder absoluto» sobre los propietarios
En declaraciones al pódcast The Rest Is Football, el presidente del IFR, David Kogan, aclaró el alcance de las competencias del organismo regulador. Aunque subrayó que aún es demasiado pronto para determinar qué medidas concretas se tomarán mientras sigue en curso la apelación del Manchester City, confirmó que el organismo tiene capacidad para apartar al jeque Mansour.
«Tenemos la facultad de exigir a un propietario que se aparte de un club si creemos que lo dirige de una manera que no es adecuada, justa ni correcta», explicó Kogan. Cuando le preguntaron si un grupo propietario podría simplemente negarse a vender, respondió de forma tajante: «No, no, no. Tenemos plenos poderes para hacerlo».
Kogan también abordó la posibilidad de que el IFR abra su propia investigación sobre la conducta del club. «No voy a dejar que me presionen para emitir ningún juicio hasta que hayamos visto las respuestas a todas esas preguntas», afirmó. «Entonces tendremos que decidir si vamos a abrir nuestra propia investigación, llegar a una conclusión al respecto y determinar qué vamos a hacer. Adelantarnos a eso sería un error colosal».
Tensiones diplomáticas y sanciones sin precedentes
Los cargos actuales suponen una amenaza existencial para la etapa de dominio del club, con posibles sanciones que van desde multas cuantiosas hasta la expulsión de la máxima categoría. Según algunas informaciones, uno de los escenarios contempla la amenaza de un «doble descenso», que eliminaría las ventajas obtenidas durante las presuntas infracciones y obligaría al club a una reconstrucción estructural completa al mantenerlo en la Championship durante un mínimo de dos años.
Más allá del terreno de juego, la situación amenaza con convertirse en un importante problema diplomático entre el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos. Consciente de estas sensibilidades políticas, Kogan ha prometido anteriormente dimitir si sufre cualquier injerencia gubernamental durante una posible investigación de la IFR.
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Tensa espera por el fallo de la apelación
El Manchester City seguirá impugnando enérgicamente las conclusiones y asegura disponer de «pruebas irrefutables» de su inocencia. Mientras tanto, la Premier League supuestamente quiere concretar y anunciar las medidas disciplinarias antes de que concluya el proceso de apelación del club. El mundo del fútbol espera ahora para ver si el club del Etihad se enfrentará a la máxima sanción deportiva.
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