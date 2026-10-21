En declaraciones al pódcast The Rest Is Football, el presidente del IFR, David Kogan, aclaró el alcance de las competencias del organismo regulador. Aunque subrayó que aún es demasiado pronto para determinar qué medidas concretas se tomarán mientras sigue en curso la apelación del Manchester City, confirmó que el organismo tiene capacidad para apartar al jeque Mansour.

«Tenemos la facultad de exigir a un propietario que se aparte de un club si creemos que lo dirige de una manera que no es adecuada, justa ni correcta», explicó Kogan. Cuando le preguntaron si un grupo propietario podría simplemente negarse a vender, respondió de forma tajante: «No, no, no. Tenemos plenos poderes para hacerlo».

Kogan también abordó la posibilidad de que el IFR abra su propia investigación sobre la conducta del club. «No voy a dejar que me presionen para emitir ningún juicio hasta que hayamos visto las respuestas a todas esas preguntas», afirmó. «Entonces tendremos que decidir si vamos a abrir nuestra propia investigación, llegar a una conclusión al respecto y determinar qué vamos a hacer. Adelantarnos a eso sería un error colosal».



