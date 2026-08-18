El delantero de 26 años vio puerta en 62 ocasiones en 109 partidos con el Newcastle, 54 de esos goles en la Premier League. En St James’ Park se labró la reputación de ser uno de los nueves más completos del fútbol mundial.

Ese estatus convenció al Liverpool para pagar una cifra récord en un traspaso en el fútbol británico, ya que el vigente campeón de Inglaterra buscaba a alguien que liderara su ataque en su intento de imponer su dominio a nivel nacional. La campaña 2025-26 no salió como estaba previsto.

Isak llegó falto de forma tras una pretemporada marcada por los contratiempos y nunca dio la sensación de estar cerca de su mejor ritmo de competición. Una fractura de pierna sufrida en diciembre no ayudó precisamente a su causa. La temporada terminó con solo cuatro goles.

Suecia estuvo en el Mundial de 2026, pero eso ha provocado otro verano corto a nivel de club. El Liverpool necesita que su máximo goleador arranque con fuerza cuando regrese la competición oficial este domingo en su visita al Newcastle.