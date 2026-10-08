Empecemos por la decisión que tomaste en verano y que te llevó aquí, al Lorient: ¿qué te convenció del proyecto? ¿Hubo alguien en particular que te habló y te convenció para vivir esta primera experiencia en el extranjero?

“Bueno, antes que nada, el proyecto me gustó desde el primer momento, cuando hablé con el director deportivo y justamente me empujó a venir aquí. Luego está el lado personal, porque quería probar una experiencia en el extranjero. En segundo lugar, me gusta el hecho de que aquí fueron claros conmigo desde el principio. Me gusta cómo la Ligue 1 es una liga en la que juegan muchos jóvenes y también nuestro equipo es un equipo lleno de jóvenes.





Llegas a Francia después de tres temporadas como profesional, igualmente por distintos lugares de Italia. ¿Qué crees haber aprendido en estas experiencias y con qué objetivo personal llegas aquí, al Lorient?

“Sin duda, en todas estas experiencias que he tenido cedido he aprendido muchas cosas de todos los distintos entrenadores que he tenido. Llego aquí siempre con ganas de mejorar, de dar lo máximo por el equipo. Seguramente es una liga difícil, no es fácil, cada partido es duro y yo siempre daré lo máximo y me pondré a disposición del equipo.





Antes del parón llegó tu debut. ¿Cuál fue la primera cosa que te llamó la atención dentro y fuera del campo?

Fue muy, muy bonito, estaba muy contento con mi debut. Me llamó la atención la intensidad que hay en el campo, la intensidad del juego. Luego los estadios... debo ser sincera, yo venía de la Serie B, así que digamos que los estadios aquí, en comparación, están más llenos, hay mucha más gente, son más grandes. Así que me causó un gran impacto y estoy contenta. Ahora me pongo a trabajar, que estamos preparando el partido contra el Paris FC.