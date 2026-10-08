Empecemos por la decisión que tomaste en verano y que te ha traído aquí, al Lorient: ¿qué te convenció del proyecto? ¿Hubo alguien en particular que te hablara y te convenciera para vivir esta primera experiencia en el extranjero?

«Bueno, antes que nada, el proyecto me gustó desde el primer momento, cuando hablé con el director deportivo y precisamente me empujó a venir aquí. Luego está el lado personal, porque quería probar una experiencia en el extranjero. En segundo lugar, me gusta el hecho de que aquí fueron claros conmigo desde el principio. Me gusta cómo la Ligue 1 es una liga en la que juegan muchos jóvenes y también nuestro equipo es un equipo lleno de jóvenes.





Llegas a Francia después de tres temporadas como profesional, de todos modos por distintos puntos de Italia. ¿Qué crees que has aprendido en estas experiencias, con qué objetivo personal llegas y qué te llevas aquí al Lorient?

«Seguramente, en todas estas experiencias que he tenido como cedido he aprendido muchas cosas de todos los distintos entrenadores que he tenido. Llego aquí siempre con ganas de mejorar, de dar el máximo por el equipo. Sin duda es una liga difícil, no es fácil, cada partido es duro y yo siempre daré el máximo y me pondré a disposición del equipo.





Antes del parón llegó tu debut. ¿Cuál fue la primera cosa que te llamó la atención dentro y fuera del campo?

Fue muy, muy bonito, estaba muy contento por mi debut, me llamó la atención la intensidad que hay en el campo, la intensidad de juego. Luego los estadios... debo ser sincera, yo venía de la Serie B, así que digamos que los estadios aquí en comparación están más llenos, hay mucha más gente, son más grandes. Así que me causó una buena impresión y estoy contenta. Ahora me pongo a trabajar porque estamos preparando el partido contra el Paris FC.