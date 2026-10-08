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cm grafica obaretin 2026
Emanuele Tramacere
Traducido por

Obaretin, en CM: «En el Lorient, soñando con la selección. No subestimen la Ligue 1. En el Milan me parecía estar soñando. Conte y Allegri son diferentes, pero me han formado»

Lorient
SSC Nápoles
AC Milán
Italia
N. Obaretin
Ligue 1
FEATURES
Opinion

El defensa italiano cedido al Lorient nos ha contado su carrera, las experiencias con el Napoli y el Milan, pero también la elección de irse a la Ligue 1 para intentar explotar.

Nosa Edward Obaretin ha tomado una decisión valiente para su jovencísima carrera. El defensa de la generación de 2003 eligió en verano dejar el Napoli para marcharse por primera vez en su vida al extranjero, al Lorient de la Ligue 1, con un objetivo claro en mente: lograr por fin explotar, en un campeonato formativo sobre todo para jugadores como él.

En la entrevista concedida en exclusiva a Goal Italia y Calciomercato, el ex del Napoli y del Milan, entre otros, con un pasado a préstamo en la Serie B con muchos clubes como Bari, Trento y Empoli, ha querido contar su recorrido, sus ganas de emerger, qué ha aprendido bajo la dirección de Antonio Conte y Massimiliano Allegri y los ejemplos de los grandes jugadores con los que se ha medido, como Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, pero también Rrhamani y los centrales de Italia. Y precisamente Italia sigue ahí al fondo, un sueño que la Ligue 1 podría ayudarle a recorrer.


Se agradece al departamento internacional de la Ligue de Football Professionnel por su disponibilidad

  • LA ELECCIÓN DEL LORIENT

    Empecemos por la decisión que tomaste en verano y que te ha traído aquí, al Lorient: ¿qué te convenció del proyecto? ¿Hubo alguien en particular que te hablara y te convenciera para vivir esta primera experiencia en el extranjero?
    «Bueno, antes que nada, el proyecto me gustó desde el primer momento, cuando hablé con el director deportivo y precisamente me empujó a venir aquí. Luego está el lado personal, porque quería probar una experiencia en el extranjero. En segundo lugar, me gusta el hecho de que aquí fueron claros conmigo desde el principio. Me gusta cómo la Ligue 1 es una liga en la que juegan muchos jóvenes y también nuestro equipo es un equipo lleno de jóvenes.


    Llegas a Francia después de tres temporadas como profesional, de todos modos por distintos puntos de Italia. ¿Qué crees que has aprendido en estas experiencias, con qué objetivo personal llegas y qué te llevas aquí al Lorient?

    «Seguramente, en todas estas experiencias que he tenido como cedido he aprendido muchas cosas de todos los distintos entrenadores que he tenido. Llego aquí siempre con ganas de mejorar, de dar el máximo por el equipo. Sin duda es una liga difícil, no es fácil, cada partido es duro y yo siempre daré el máximo y me pondré a disposición del equipo.


    Antes del parón llegó tu debut. ¿Cuál fue la primera cosa que te llamó la atención dentro y fuera del campo?

    Fue muy, muy bonito, estaba muy contento por mi debut, me llamó la atención la intensidad que hay en el campo, la intensidad de juego. Luego los estadios... debo ser sincera, yo venía de la Serie B, así que digamos que los estadios aquí en comparación están más llenos, hay mucha más gente, son más grandes. Así que me causó una buena impresión y estoy contenta. Ahora me pongo a trabajar porque estamos preparando el partido contra el Paris FC.

  • THEO HERNÁNDEZ, RRHAMANI Y SERGIO RAMOS, LOS EJEMPLOS

    ¿Central o lateral? ¿Dónde ves tu futuro? En el pasado declaraste que estabas aprendiendo de Theo Hernandez cómo jugar de lateral, pero en los últimos años has jugado más como central. ¿Qué ejemplo fue él para ti en aquel momento y si hubo otros de los que aprendiste, en cambio, a jugar de central?

    Ahora mismo estoy jugando como central izquierdo y hoy me veo más en este rol. Seguramente, al haber jugado en el Milan y haber visto de cerca a Theo Hernandez, fue una experiencia muy bonita; vi y aprendí muchas cosas de él. En cambio, como defensa central, por ejemplo en el Napoli, jugar también con Rrhamani me ayudó mucho, siempre me daba consejos y aprendí mucho también de él. También en la concentración de este verano he intentado siempre sacar la mayor cantidad de información posible de todos los centrales. ¿Rrahmani, infravalorado? Para mí es sin duda un gran defensa.


    ¿Objetivo de la temporada? ¿Qué tipo de defensa eres y hay algún jugador en el que te inspires?

    Obviamente, jugar la mayor cantidad de partidos posible y, si llega el gol, bienvenido sea. Como defensa me gusta ser agresivo, pero también me gusta jugar con el balón y, de hecho, me gusta, o mejor dicho, creo que debería mejorar un poco más en atacar la portería, quizá durante los saques de esquina. Cuando era un poco más pequeño y cuando estaba a un gran nivel, siempre miraba a Sergio Ramos. Para mí es un defensa fuertísimo, siempre intentaba aprender lo máximo posible de él, también viéndolo obviamente por la tele, durante los partidos de Champions del Real, porque para mí era un defensa fuertísimo.

  • LA LIGUE 1, INFRAVALORADA

    La Ligue 1 es un campeonato que en Italia conocemos sobre todo por la presencia de grandes talentos, pero también por una gran fortaleza física. ¿Confirmas esa impresión o hay algo más?

    En mi opinión, la Ligue 1 está muy infravalorada como campeonato porque hay muchísimos talentos. Obviamente es un campeonato muy, muy físico y el ritmo es muy alto, pero la gente tiende a infravalorarlo, quizá porque se puede pensar: "solo está el PSG o solo las 3-4 mejores plantillas". Pero en realidad cada partido aquí es difícil, porque todos los equipos están bien organizados y tienen jugadores muy fuertes, muy físicos, así que no puedes subestimar ningún partido.


    En las últimas temporadas, de la Ligue 1 han dado el salto a otras ligas defensas incluso de primerísimo nivel. ¿Crees que para un defensa puede ser quizá el mejor campeonato para explotar? En concreto, ¿qué puede darte el fútbol francés?

    Yo creo que no solo como defensa, sino también como joven, en mi opinión la Ligue 1 puede ser un bonito trampolín. Porque aquí todos los equipos tienen muchos jóvenes, los hacen jugar y eso me gusta mucho. Porque da confianza y creo que para un joven la confianza es lo más importante, también para tener continuidad en el juego. Puede ser un buen campeonato para lanzarse quizá en el futuro a otros torneos si, obviamente, se hace bien.

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  • Allegri, Conte y el Napoli

    Has estado todo el verano integrado en el primer equipo de Massimiliano Allegri... ¿cómo ha sido trabajar con él? ¿Cuánto cambia respecto a Antonio Conte, que es otro entrenador con el que has trabajado y con el que has “sudado bastante” durante las pretemporadas anteriores?

    Con el míster Allegri me he encontrado bien, y también con todo su cuerpo técnico, obviamente. Me ha enseñado muchas cosas tácticas y sobre táctica, sobre todo defensivas, claro. Respecto a Conte, obviamente... como todos sabemos, la concentración de Conte es muy dura, pero él también es un top en su trabajo, es un ganador y he aprendido muchas cosas también de él. En conjunto, han sido buenas pretemporadas de verano para mí con ellos. He aprendido muchas cosas tanto del cuerpo técnico como de los jugadores y seguro que me las llevaré conmigo en mi carrera.


    ¿Llegaste a pensar que este verano era el momento adecuado para intentar jugarte tus cartas allí con el Napoli o, en cambio, este proyecto del Lorient puede darte mucho más espacio y al final es la elección más correcta para ti?

    Yo, como siempre he hecho en mis decisiones de carrera, siempre me he dicho que antes que nada para un joven siempre es mejor jugar. Yo siempre he estado del lado de quien elige ir a jugar y encontrar espacio. Luego, obviamente, si el Napoli hubiera querido quedarse conmigo, por supuesto, me habría hecho muchísima ilusión, pero estoy contento con la decisión que he tomado y espero seguir así y dar el máximo por el Loreint.

  • EL MILAN, UN SUEÑO

    Antes del Napoli estuvo el Milan. Creciste en la cantera del Milan, ¿qué te llevas de aquella etapa? Era un Milan muy lejos del que vivimos hoy, todavía estaba Maldini, había llegado el Scudetto...

    No, bueno, para mí la experiencia en el Milan ha sido, en mi opinión, la más bonita de mi vida. Es la experiencia que más me ha formado porque en el Milan aprendí muchas cosas, vi a muchos entrenadores, sobre todo cuando desde el Primavera iba las primeras veces al primer equipo. Veía quizá a Rafael Leao, Ibrahimovic, Teo Hernandez, estaba Kjaer... me parecía estar soñando, la verdad, casi no me lo creía. Cada vez que iba al campo del primer equipo estaba súper contento e intentaba aprender el mayor número de cosas posible, sobre todo también de todos los defensas. Fue una experiencia bellísima.

  • Mancini y la selección italiana

    La selección italiana con Roberto Mancini ha iniciado un nuevo ciclo que mira mucho a los jóvenes, con muchos chicos que pueden ser pretendidos por otras selecciones nacionales, como puedes ser tú, y que han sido tenidos en cuenta. ¿Piensas alguna vez en la selección? ¿Si llamara Nigeria antes que Italia?

    Bueno, a decir verdad, todavía no lo sabría. Pero yo, obviamente, dado que ya he ido también con la selección sub-17, en este momento creo que daría prioridad a Italia. Obviamente la selección siempre es un honor, si Italia me llamara estaría súper contento, pero yo pienso primero en el club y en trabajar aquí; dar el máximo partido tras partido y luego, si eventualmente llegara la llamada de la selección, no me haría más que ilusión.