Nosa Edward Obaretin ha tomado una decisión valiente para su jovencísima carrera. El defensa de la generación de 2003 eligió en verano dejar el Napoli para marcharse por primera vez en su vida al extranjero, al Lorient de la Ligue 1, con un objetivo claro en mente: lograr por fin explotar, en un campeonato formativo sobre todo para jugadores como él.
En la entrevista concedida en exclusiva a Goal Italia y Calciomercato, el ex del Napoli y del Milan, entre otros, con un pasado a préstamo en la Serie B con muchos clubes como Bari, Trento y Empoli, ha querido contar su recorrido, sus ganas de emerger, qué ha aprendido bajo la dirección de Antonio Conte y Massimiliano Allegri y los ejemplos de los grandes jugadores con los que se ha medido, como Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, pero también Rrhamani y los centrales de Italia. Y precisamente Italia sigue ahí al fondo, un sueño que la Ligue 1 podría ayudarle a recorrer.
Se agradece al departamento internacional de la Ligue de Football Professionnel por su disponibilidad