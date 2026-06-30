Tres de los seis lanzadores alemanes —Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah— fallaron sus penaltis, lo que selló la histórica eliminación en la primera ronda eliminatoria. Aunque el seleccionador, los jugadores y los expertos coincidieron en no culpar a los fallidos, un breve momento captado por la televisión durante el enfrentamiento decisivo en el círculo central plantea algunas preguntas.
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«¿O tú, Leon?» Goretzka, estrella del Bayern, eludió su responsabilidad en el dramático penalti contra Paraguay
Tras fallar sus dos primeros penaltis, Alemania estaba contra las cuerdas hasta que Paraguay erró el primero y renació la esperanza. Después de una breve celebración en el círculo central, el capitán Joshua Kimmich, que había marcado con calma su lanzamiento como segundo tirador alemán, tomó el mando.
El capitán repasó uno por uno a los jugadores que quedaban para determinar el orden de tiro. A través del micrófono de la llamada «Spidercam», sus palabras se oían claramente en la señal de televisión.
«¿Nene, el octavo?», preguntó al grupo y señaló a Nathaniel Brown, que asintió. Luego miró al veterano Leon Goretzka y añadió: «¿O tú, Leon?».
Sin embargo, el veterano de 31 años no mostró disposición: infló las mejillas y negó con la cabeza.
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Tah nunca ha lanzado un penalti
Kimmich interpretó sin dudar la reacción de Goretzka. Tras una pausa, el capitán señaló al centrocampista y lo puso noveno, por detrás del lateral izquierdo Brown. Luego le dio el diez al defensa central Waldemar Anton.
Aunque Goretzka no es especialista —ha lanzado un solo penalti profesional, en 2017 con el Schalke 04—, sorprende verle tercero por la cola. Sorprende más si se considera que el sexto lanzador, Tah —decisivo al final—, nunca había tirado un penalti en su carrera, y que Brown, con solo ocho partidos internacionales, tampoco tenía experiencia desde los once metros.
Goretzka no quería lanzar el penalti
Además, el delantero Woltemade, tras una mala segunda vuelta en Inglaterra y sin haber jugado en la fase de grupos del Mundial, llegó al partido contra Paraguay sin confianza.
El motivo por el que el experimentado Goretzka no se sintió preparado en esta fase crítica siguió sin estar claro incluso tras el pitido final. Sin embargo, esta situación contrasta con sus propias pretensiones: el pasado otoño, el centrocampista había reafirmado públicamente su papel de líder y había subrayado que quería integrar a los numerosos jugadores jóvenes de la selección alemana, transmitirles algo y servirles de ejemplo.