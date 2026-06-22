AFP
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¡O se pone manos a la obra o se calla! Arsenal y Chelsea saben que hace falta una gran suma para iniciar las negociaciones por Morgan Rogers, mientras el Aston Villa se mantiene firme en el tema del traspaso
El Villa pide una cifra récord por Rogers
Los propietarios del Aston Villa, Nassef Sawiris y Wes Edens, no venderán a Rogers por menos de 100 millones de libras este verano. Según Daily Mail, exigen esa cifra al ver los altos traspasos del mercado.
Según el Daily Mail, el club de las Midlands alega que las grandes sumas que se pagan en otros mercados respaldan su postura. El City valora a Elliot Anderson en 120 millones y el Liverpool a Yan Diomande en 100, así que Villa ve a Rogers —14 goles y 12 asistencias la pasada temporada— como su activo más valioso. Arsenal y Chelsea le siguen de cerca, pero la directiva no piensa hacer descuentos a sus rivales de la Premier.
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La cuerda floja del juego limpio financiero
A pesar de su éxito en el terreno de juego, que incluye la histórica victoria en la Europa League el pasado mayo, el Villa sigue lastrado por sus finanzas. La normativa de la UEFA limita los gastos futbolísticos al 70 % de los ingresos, cifra que el club tiene dificultades para cumplir tras una multa de 9,5 millones de libras por un incumplimiento anterior. Esta presión financiera hace que muchos se pregunten si será inevitable una venta importante para financiar los fichajes de Unai Emery.
Además, fichajes recientes como los de Evann Guessand y Tammy Abraham, que costaron casi 45 millones de libras, no han funcionado, y el club sigue pagando altos salarios a cedidos que no rindieron.
Para seguir en la Liga de Campeones, el club debe ser «extremadamente creativo», lo que podría obligarle a vender jugadores.
Emery busca refuerzos para la línea de ataque
Emery quiere reforzar las bandas, con o sin Rogers. Admira a Gabriel Martinelli, con quien ya trabajó en el Arsenal, y sabe que el club londinense podría escuchar ofertas. Pero el alto salario del brasileño complicaría las cuentas del club.
También interesan Harry Wilson, agente libre tras brillar en el Fulham, y Harvey Barnes, del Newcastle. Además, Emery sigue a Ibrahim Mbaye en el Mundial, aunque fichar al extremo del PSG sería muy caro.
El técnico prioriza refuerzos que mejoren de inmediato el once, mientras el equipo se prepara para la Supercopa de la UEFA contra el PSG.
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El veredicto de Watkins sobre Rogers
A pesar de los rumores sobre su traspaso, los jugadores se centran en el Mundial. Ollie Watkins ha respaldado a su compañero de club, Rogers, asegurando que le espera un futuro brillante allá donde juegue.
«Creo que Morgan puede llegar muy lejos», afirmó Watkins. «En solo 18 meses ha demostrado su evolución y su nivel, y ha recibido el reconocimiento que merece. Además, tiene la cabeza bien puesta. Es un chico muy trabajador y seguro de sí mismo».