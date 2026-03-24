Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Women's NXGN 2026 GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

NXGN 2026: Las 25 mejores jóvenes promesas del fútbol femenino

NXGN
S. Schertenleib
L. Yohannes
Felicia Schroeder
C. Martinez
C. Serrajordi
T. Armstrong
A. Agirrezabala
Barcelona
Chelsea FC Women
Arsenal Women
San Diego Wave FC
Angel City FC
Washington Spirit
A. Fall
FEATURES
L. Agudelo
K. Fuller
S. Proost
M. Shinjo
A. Ebayilin
L. Harbert
I. Dos Santos
L. Brown
K. Hunter
L. Berry
G. Galli
W. Gerald
Senegal
North Korea
Tanzania
JKT Queens
Italy
Roma
Egipto
Al Ahly
Scotland
Rangers
Canada
AFC Toronto
England
Australia
Sydney FC
Brazil
Ajax
Netherlands
France
Paris Saint Germain
Atlas
Mexico
Japan
NTV Tokyo Verdy Beleza
FC Twente
USA
Colombia
Deportivo Cali
Spain
Real Sociedad
Sweden
BK Haecken FF
Paraguay
OL Lyonnes
Switzerland
Liga F
Liga MX Femenil
CAF Women's Champions League
Liga de Campeones
Premiere Ligue
Damallsvenskan
NWSL
Eredivisie
WSL Serie Primavera
A-League Women
Serie A Femminile

Vuelven las listas anuales NXGN para 2026: GOAL clasifica a los mejores talentos adolescentes del fútbol masculino y femenino a nivel mundial, coronando a los ganadores que seguirán los pasos de figuras como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Lena Oberdorf y Linda Caicedo al ser reconocidos como los mejores futbolistas jóvenes del planeta.

La lista NXGN 2026 femenina, que abarca los cinco grandes continentes futbolísticos y representa a 20 países diferentes, es verdaderamente global y cuenta con jugadoras consolidadas en la selección absoluta, ganadoras de títulos y nombres que están llamados a brillar en las competiciones más importantes durante las próximas décadas.

Mientras que algunas jugadoras de esta lista son ya muy conocidas en todo el mundo, dado el impacto que han tenido en la élite, otras están empezando a abrirse camino y son nombres a seguir en los próximos años, a medida que trazan su propio camino hacia la cima del fútbol femenino.

Así que, sin más preámbulos, aquí está la lista NXGN 2026 de las 25 mejores jóvenes promesas nacidas a partir del 1 de enero de 2007...

  • Aissatou Fall NXGN 2026Getty/GOAL

    25Aissatou Fall (Águilas de la Medina)

    A pesar de tener solo 17 años cuando comenzó la edición de 2025 de la Copa Africana de Naciones Femenina, Aissatou Fall fue una jugadora clave en la clasificación de Senegal para los cuartos de final, algo que solo había logrado en dos ocasiones a lo largo de su historia. La joven defensa central tenía ante sí un reto de gran envergadura, ya que los problemas de rodilla dejaron fuera del torneo a la experimentada Mbayang Sow. Pero Fall, que solo contaba con ocho partidos internacionales en su haber antes del inicio de la Copa Africana de Naciones, no pareció intimidarse en absoluto.

    Fall disputó todos y cada uno de los minutos del torneo de Senegal en Marruecos, ayudando a las Leonas a mantener la portería a cero en dos de los cuatro partidos, incluido el de cuartos de final contra Sudáfrica, en el que las campeonas se vieron obligadas a llegar a los penaltis. Ganar la tanda de penaltis resultó ser un paso demasiado difícil para Senegal, pero aun así fue un torneo extraordinario para el equipo y para Fall, que también cosechó recompensas a nivel de clubes, ya que tras el torneo fichó por el Aigles de la Medina, campeón nacional.

    Con una presencia imponente y una serenidad que desmiente su edad, esta jugadora de 18 años es una pieza clave para el futuro de Senegal, que ya cuenta con una estrella en ciernes en la delantera: la delantera del Galatasaray Hapsatou Malado Diallo.

    • Anuncios
  • Yu Jong-hyang NXGN 2026Getty/GOAL

    24Yu Jong-hyang (Club Deportivo Naegohyang)

    El papel de Corea del Norte en el fútbol femenino sigue fascinando. Tras ganar tanto la Copa Mundial Femenina Sub-17 como la Sub-20 en 2024, la selección revalidó su título en el torneo Sub-17 de 2025, con Yu Jong-hyang como protagonista absoluta. En solo siete partidos, la jugadora de 16 años logró la impresionante cifra de ocho goles y tres asistencias, incluidos los dos tantos de la victoria en semifinales contra Brasil.

    Tras hacerse con tres trofeos a la mejor jugadora del partido en su camino hacia la Bota de Oro, no fue ninguna sorpresa que la delantera también se llevara el Balón de Oro, aunque su compañera en la delantera, Kim Won-sim, ganadora del Balón de Plata y la Bota de Plata, también merecía muchos elogios. La capacidad de Yu para marcar y crear juego fue devastadora para todos los rivales en el torneo de Marruecos, y no sería de extrañar que llevara su increíble talento técnico e instintivo a la selección sub-20 y, si todo va bien, a la selección absoluta a su debido tiempo.

  • Winfrida Gerald NXGN 2026Getty/GOAL

    23Winfrida Gerald (JKT Queens)

    En los últimos años, el fútbol femenino tanzano ha dado muchos motivos para celebrar, y el futuro se presenta muy prometedor. La selección de este país africano fue una de las revelaciones de la Copa Mundial Sub-17 de 2022, tras derrotar a Francia en su camino hacia los cuartos de final en su debut en el torneo, y la selección absoluta acaba de clasificarse por primera vez para dos ediciones consecutivas de la Copa Africana de Naciones con una plantilla muy joven.

    Winfrida Gerald fue una de las nueve adolescentes que formaron parte de la campaña de Tanzania en la Copa Africana de Naciones 2024, y destaca como una de las más prometedoras, si no la más prometedora, de ese grupo emergente. Esta versátil goleadora llamó la atención por primera vez en 2023, cuando se convirtió en la goleadora más joven de la historia de la Liga de Campeonas Femenina de la CAF con solo 15 años, y lo que ha hecho desde entonces no ha hecho más que subrayar aún más su talento.

    Gerald, pieza clave del JKT Queens, que ha ganado títulos nacionales en dos de las últimas tres temporadas y se ha clasificado para la competición continental tras ambos triunfos, está dando pasos de gigante para consolidarse como una jugadora importante en una selección nacional que cuenta con numerosas y prometedoras jóvenes promesas en sus filas.

  • Giulia Galli NXGN 2026Getty/GOAL

    22Giulia Galli (Roma)

    Giulia Galli pasó el año 2025 demostrando las cualidades que la convierten en una de las jóvenes goleadoras más prometedoras del fútbol femenino. Tras marcar tres goles en cuatro partidos en la Eurocopa Sub-17, sumó otros cinco con la selección italiana en el Mundial Sub-17, lo que le valió la Bota de Bronce del torneo. Como era de esperar, desde entonces ha dado el salto a la selección sub-19 y, tal y como cualquiera que haya observado sus cualidades podría haber previsto, ha seguido brillando frente a la portería.

    A nivel de clubes, a Galli aún no le han llovido las oportunidades. Jugando en el Roma, uno de los grandes de la Serie A y ganador de dos de los últimos tres títulos de liga, sus minutos han sido limitados. Pero dice mucho de lo que puede aportar, y de hecho aporta, desde el banquillo el hecho de que el Roma haya decidido mantener a la jugadora de 18 años en el primer equipo, en lugar de cederla en préstamo.

  • Habiba Essam NXGN 2026Getty/GOAL

    21Habiba Essam (Al Ahly)

    Nada ilustra mejor el enorme talento de Habiba Essam que el hecho de que, en septiembre de 2024, cuando solo tenía 17 años, el Al Ahly fichara a esta goleadora con un contrato de tres años por valor de más de un millón de libras egipcias. Desde entonces, Essam ha más que justificado ese fichaje histórico, marcando a un ritmo extraordinario y ganándose una nominación al Equipo del Año de la Premier League femenina egipcia en su primera temporada en el club.

    La adolescente también está empezando a causar un impacto similar con su selección nacional. Tras debutar con las Cleopatras a finales de 2023, con 16 años, Essam marcó dos goles vitales que ayudaron a su país a pasar a la ronda final de clasificación para la Copa Africana de Naciones de este año, aunque finalmente cayeron ante una experimentada selección de Ghana.

    Essam, una goleadora habilidosa y natural capaz de marcar de múltiples formas, se está beneficiando sin duda de su temprana exposición al fútbol de primer nivel en su desarrollo.

  • Laura Berry NXGN 2026Getty/GOAL

    20Laura Berry (Rangers)

    La Scottish Women’s Premier League (SWPL) ha demostrado ser, en los últimos años, un entorno fantástico para que las jóvenes jugadoras den el salto y se desarrollen, ya sean talentos locales o jugadoras de otras naciones cuyos clubes de origen hayan sabido reconocer su potencial. De entre esa gran cantera de prometedoras jóvenes locales, Laura Berry se ha destacado como una de las más prometedoras.

    Basta con echar un vistazo al historial goleador de esta jugadora de 18 años para entender el revuelo. En la temporada 2023-24, con 16 años, Berry marcó nueve goles y dio tres asistencias en solo 12 partidos cedida en el Motherwell, que terminó octavo en una liga de 12 equipos. La temporada siguiente, fue aún más prolífica tras reincorporarse temporalmente al club, alcanzando 11 goles y dos asistencias en solo 10 partidos, antes de que el Rangers se diera cuenta de que necesitaba recuperar a la adolescente y disponer de sus cualidades decisivas.

    En su primera temporada completa con su club de origen, Berry está demostrando que tiene mucho que ofrecer. Su doblete en la dramática victoria en la semifinal de la Copa SWPL contra el Celtic fue uno de los momentos más destacados de esta temporada, sumándose a lo que ya es otra campaña liguera con más de diez goles. No pasará mucho tiempo antes de que esta versátil y trabajadora delata ofensiva tenga su oportunidad con Escocia a nivel internacional absoluto.

  • Kaylee Hunter NXGN 2026Getty/GOAL

    19Kaylee Hunter (AFC Toronto)

    Cuando el AFC Toronto anunció el fichaje de Kaylee Hunter, de 17 años, antes de la temporada inaugural de la Northern Super League (NSL) —la primera liga profesional de fútbol femenino de Canadá, que se puso en marcha en 2025—, lo hizo con las palabras: «un nombre que querrás recordar». Se puede decir que el tiempo le ha dado la razón.

    Diez meses después, Hunter había marcado 16 goles en 25 partidos, a solo dos del recuento necesario para ganar la Bota de Oro, lo que ayudó al Toronto a encabezar la clasificación de la temporada regular y le valió a ella los honores del Equipo del Año y el premio a la Novata del Año.

    Tal y como mostró la presentación del club, Hunter llegó con una reputación brillante. Había destacado en las selecciones juveniles de Canadá, siendo convocada para la sub-20 con solo 16 años, y fue coronada como la Jugadora Más Prometedora en los premios anuales de los Vancouver Whitecaps en 2024, tras haberse incorporado a su cantera un año antes. Pero la facilidad con la que Hunter trasladó todo su potencial de esos entornos a la NSL y al fútbol senior fue increíble, ya que la goleadora desempeñó un papel clave en la conquista del Supporters' Shield por parte del Toronto y en su llegada a la final de los play-offs.

    «No es solo su habilidad técnica», dijo la seleccionadora de Canadá, Casey Stoney, sobre la jugadora de 18 años en octubre, tras convocarla por primera vez para la selección absoluta. «Creo que es su mentalidad. Tiene garra, tiene ganas, tiene hambre. No le asusta el juego físico. Creo que el potencial de Kaylee es altísimo».

  • Lola Brown NXGN 2026Getty/GOAL

    18Lola Brown (Chelsea - cedida al Crystal Palace)

    Hay mucho que decir sobre lo que convierte a Lola Brown en una joven promesa tan prometedora para Inglaterra y para el Chelsea. Una extremo directa, rápida y habilidosa capaz de jugar en cualquiera de las dos bandas, gracias a su brillante manejo de ambos pies, Brown causó una gran impresión en sus breves apariciones con los Blues la temporada pasada, sobre todo por su sorprendente eficacia ante la portería para una jugadora tan joven y sin experiencia al más alto nivel.

    Ahora está cedida en la segunda división con el Crystal Palace, donde está experimentando más el aspecto físico del deporte, lo que sin duda le ayudará a desarrollar la fuerza y la resistencia necesarias para enfrentarse a las laterales en su mejor momento.

    Quizás el mayor respaldo al potencial de Brown llegó cuando la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor —la primera mujer en ganar la Liga de Campeones como jugadora y como entrenadora— dijo que la adolescente «tiene la mentalidad adecuada» para triunfar.

    «Creo que es algo que llevas dentro», explicó. «Si no tienes esa mentalidad, es muy difícil enseñársela a alguien. Creo que Lola tiene toda esa mentalidad ganadora, esa mentalidad implacable». Si a eso le sumamos su talento físico, no es de extrañar que Bompastor considere que la joven de 18 años es «una de las jugadoras jóvenes con más talento de Inglaterra».

  • Indiana dos Santos NXGN 2026Getty/GOAL

    17Indiana dos Santos (Sydney FC)

    Cuando el Sydney FC anunció el año pasado que Indiana dos Santos había firmado un nuevo contrato, el titular la calificó como «el talento joven más prometedor de Australia». Por supuesto, era lógico que los Sky Blues quisieran ensalzar a su propia estrella adolescente, pero seguía siendo una afirmación audaz, teniendo en cuenta la gran cantidad de jóvenes jugadoras de primer nivel que produce el país. Dicho esto, el Sydney tenía motivos de sobra para mostrarse tan optimista, dada la temporada que estaba cuajando Dos Santos.

    Tras convertirse en la jugadora más joven de la historia del club en 2023, cuando debutó con 15 años, la joven creadora de juego disfrutó de un papel más destacado en el primer equipo durante la temporada 2023-24, antes de arrasar en la A-League un año más tarde.

    Coronada como Joven Futbolista del Año en los premios de fin de temporada de la división, el entrenador del Sídney, Ante Juric, describió a su equipo como «extremadamente afortunado» por el hecho de que Dos Santos se hubiera comprometido con su causa por dos años más. El progreso de la jugadora de 18 años se ha visto interrumpido por el momento, debido a una cruel lesión del ligamento cruzado anterior sufrida en junio de 2025, pero con su fuerte mentalidad, son muy pocos los que no apostarían por que este joven talento creativo se recuperará con estilo.

  • Giovanna Waksman NXGN 2026Getty/GOAL

    16Giovanna Waksman (FC Florida)

    El revuelo en torno a Giovanna Waksman no parece que vaya a remitir a corto plazo. Su nombre lleva ya un tiempo en el punto de mira en Brasil, y hace unos años se extendió a Estados Unidos cuando John Textor, propietario del Botafogo —donde Waksman jugaba en las categorías masculinas—, organizó su traslado a Florida para que se entrenara en la cantera del FC Florida y asistiera a la Pine School, un colegio privado de preparación para la universidad del estado.

    Con las Pine Knights, las estadísticas de la adolescente parecen un error tipográfico: ¡en 19 partidos la temporada pasada, marcó 87 goles y dio 14 asistencias! No es de extrañar que su entrenadora principal en Pine, Kelly Hilton-Green, dijera a TCPalm: «Llevo 25 años entrenando fútbol femenino y de instituto y no creo haber visto a nadie destacar tanto del grupo como ella».

    El año pasado, Waksman llevó ese potencial de talla mundial y esa ética de trabajo al escenario internacional. Ya había jugado en una Copa del Mundo Sub-17 en 2024, pero realmente llamó la atención en la edición de 2025, con tres goles y dos asistencias en cuatro partidos antes de que un problema de rodilla la dejara fuera del resto del torneo. Ya vinculada al Lyon, ocho veces campeón de Europa, será fascinante ver cómo se desarrolla el futuro de esta carismática jugadora de 17 años.

  • Laila Harbert NXGN 2026Getty/GOAL

    15Laila Harbert (Arsenal - cedida al Everton)

    Uno de los fichajes más interesantes del año pasado fue el de Laila Harbert, la joven y talentosa mediocampista defensiva del Arsenal, que se incorporó al Portland Thorns en calidad de cedida. El Portland se encontraba en plena temporada, que acabaría llevándolas a los playoffs, y creían que la jugadora de 18 años podía aportar algo que les ayudara a alcanzar su gran objetivo: ganar otro campeonato de la NWSL. Todo un respaldo.

    Para Harbert fue una experiencia diferente, ya que hasta ese momento sus cesiones se habían producido en la segunda división inglesa. Al enfrentarse a estadios enormes, a gradas repletas y a los retos que conlleva estar a unos 8.000 kilómetros de casa a una edad tan temprana, lo que la centrocampista se llevó de su estancia en Estados Unidos fue mucho más allá de los diferentes estilos de juego en los que participó y a los que tuvo que enfrentarse.

    Se trata de beneficios intangibles que Harbert espera que le ayuden a seguir desarrollándose en su intento por entrar en el primer equipo del Arsenal. Su cesión al Portland y su reciente participación con la selección sub-23 de Inglaterra demuestran que es una jugadora con mucho talento para su edad, y si sigue progresando poco a poco, ahora cedida en el Everton, podría tener la oportunidad de entrar en el Arsenal más pronto que tarde.

    Los Gunners se acercan a un momento de cambio generacional y una jugadora de la cantera como Harbert, que ha estado inmersa en la cultura y el estilo del club durante toda su carrera, sería una candidata ideal para dar un paso al frente.

  • Ranneke Derks NXGN 2026Getty/GOAL

    14Derks (Ajax)

    Los Países Bajos cuentan con una generación de jóvenes talentos increíblemente prometedora, algo que quedó especialmente patente en 2025. Tras ganar la Eurocopa Sub-17 en mayo, la selección holandesa llegó a la final en su primer Mundial Sub-17. Por ello, resulta difícil destacar solo a algunas de sus jugadoras más prometedoras.

    Liv Pennock, Rosalie Renfurm, Aline Weerelts y Lina Touzani son solo algunos de los nombres que no figuran en esta lista y que merecen una mención, pero es imposible no destacar a Ranneke Derks, que fue coronada mejor jugadora del torneo en la Eurocopa.

    Mientras Holanda triunfaba en el continente, fue el olfato goleador de Derks lo que destacó, con cuatro tantos en cuatro partidos. Pero también destacó su capacidad para ser una amenaza más allá de los espacios tradicionales que ocupa una número 9, bajando a las bandas y aportando contribuciones cruciales a la construcción del juego.

    A pesar de tener solo 17 años, Derks está demostrando todo eso en la Eredivisie con el Ajax, al que se incorporó procedente del PSV antes de la temporada 2025-26. Aunque su primer año en Ámsterdam se vio interrumpido por el Mundial Sub-17, donde volvió a ser una jugadora clave para su selección, y aunque los minutos de juego no le han sido servidos en bandeja de plata, Derks está aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan, marcando a un ritmo notablemente eficiente para alguien que aún tiene una experiencia mínima en el fútbol senior.

  • Anais Ebayilin NXGN 2026Getty/GOAL

    13Anais Ebayilin (Paris Saint-Germain)

    Hay mucho que destacar del juego de Anais Ebayilin. Muchos la consideran más bien una centrocampista defensiva y posee unas cualidades sin balón que refuerzan la idea de que ese es su mejor puesto. Con una excelente visión de juego, su posicionamiento y su capacidad de anticipación son notables, lo que le permite intervenir de la mejor manera posible en la mayoría de las ocasiones. Además, es fuerte, sobre todo para su edad.

    Pero eso no es todo lo que hay que decir de Ebayilin. Es brillante con el balón, y no solo cuando se trata de dar pases cortos en zonas neutras. La jugadora de 18 años también sabe adelantarse en el momento oportuno y recibir balones en posiciones más peligrosas, desde donde demuestra su toque hábil y su gran visión de juego para crear ocasiones.

    Todas esas son cualidades que han permitido a Ebayilin abrirse paso en el primer equipo del París Saint-Germain, lo cual no es moco de pavo. Llamaba a la puerta con 16 años, antes de sufrir una devastadora lesión del ligamento cruzado anterior en un amistoso de pretemporada contra el Manchester City, apenas unos meses después de una impresionante Eurocopa Sub-17 con Francia. Afortunadamente, se ha recuperado de forma brillante de ese cruel obstáculo y está recuperando el tiempo perdido, hasta el punto de haberse convertido ya en titular habitual del equipo parisino.

  • Camila Haro NXGN 2026Getty/GOAL

    12Camila Haro (Atlas)

    Podría decirse que la portería es la posición en la que a un jugador joven le cuesta más abrirse paso. No es habitual que se den oportunidades a porteras adolescentes en el fútbol de primer equipo, pero Camila Haro está teniendo muchas en México con el Atlas, y está aprovechando su oportunidad al máximo.

    Esta jugadora de 18 años dio a conocer su talento en 2024, cuando mantuvo su portería a cero en tres partidos del Campeonato Sub-17 de la CONCACAF, ganó el Guante de Oro y ayudó a México a llegar a la final, donde solo Estados Unidos les superaría. Poco después, Haro tuvo su primera experiencia en la Liga MX Femenil y, un año más tarde, se hizo con el puesto de portera titular del Atlas.

    Las Rojinegras han pasado por dificultades recientemente, pero eso puede ser una buena noticia para una guardameta sin experiencia que quiere crecer y mejorar. Haro está haciendo precisamente eso, destacando regularmente como una de las mejores jugadoras de su equipo, a pesar de los resultados. Ahora que forma parte de la selección sub-20 de México, también cabe destacar que su puesto en la sub-17 ha sido ocupado de forma prometedora por Valentina Murrieta, que ganó el Guante de Oro en el Mundial del año pasado, en el que su selección quedó tercera. La portería, por tanto, parece ser una posición en la que México cuenta con un buen plantel de cara al futuro.

  • Miharu Shinjo NXGN 2026Getty/GOAL

    11Miharu Shinjo (Tokyo Verdy Beleza)

    Quizá la mejor manera de explicar lo prometedora que es Miharu Shinjo como joven promesa sea el hecho de que la apodaran «la próxima Yui Hasegawa» tras sus actuaciones con la selección japonesa en la Copa Asiática Sub-17 de 2024, lo que le valió ser nombrada la Jugadora Más Valiosa del torneo.

    «Estoy absolutamente encantada», dijo ella en respuesta. «Quiero ser una jugadora como ella, que piensa constantemente mientras impulsa al equipo hacia adelante, utilizando mis armas —mi agilidad y mi capacidad para crear mis propias ocasiones— para dar forma al juego, marcar goles y defender también».

    Dos años después, Shinjo sigue demostrando que esa comparación, aunque ambiciosa, no era descabellada. Tras demostrar esas habilidades en varios torneos juveniles, debutó con la selección absoluta con 17 años al inicio de la temporada 2024-25 de la WE League y terminaría la campaña desempeñando un papel clave en el primer título de liga del Tokyo Verdy Beleza, siendo coronada como la Mejor Jugadora Joven de la división.

    A medida que sigue respaldando ese año con una excelente segunda temporada, parece solo cuestión de tiempo que Shinjo se incorpore a la Nadeshiko de forma habitual y, en un momento en el que el talento japonés se está exportando a las mejores ligas y equipos del mundo, atraiga el interés de clubes extranjeros. De hecho, sería una sorpresa que la jugadora de 19 años no estuviera ya en el punto de mira de muchos equipos extranjeros.

  • Sophie Proost NXGN 2026Getty/GOAL

    10Sophie Proost (Twente)

    El Ajax cuenta en sus filas con muchas de las promesas más prometedoras de los Países Bajos, pero en el verano de 2024 tuvo que despedirse, lamentablemente, de una de las mejores de esta nueva generación, cuando Sophie Proost, de 17 años, se marchó al Twente. Al principio le costó encontrar oportunidades en Enschede, pero esta temporada la joven ha brillado, consolidándose como titular habitual del campeón holandés, que está bien posicionado para conseguir su tercer título consecutivo de la Eredivisie y el séptimo en ocho años.

    Y Proost no solo ha dejado huella a nivel nacional. La entretenida y habilidosa delantera marcó tres goles en la fase previa de la Liga de Campeones para aupar a su equipo a la fase de grupos, y llamó la atención frente a rivales de élite, aunque fuera una experiencia difícil en términos de resultados para el Twente.

    Capaz de utilizar ambos pies con brillantez, lo que la convierte en una amenaza tanto creativa como goleadora desde la banda izquierda, Proost también tiene una buena ética de trabajo y se ha beneficiado claramente de su exposición a la competición de nivel senior y de élite durante el último año, algo que augura un buen futuro para esta jugadora de 19 años.

  • Kennedy Fuller NXGN 2026Getty/GOAL

    9Kennedy Fuller (Angel City)

    En estos momentos, hay muchas jóvenes promesas estadounidenses que están teniendo la oportunidad de brillar en la NWSL. Nada menos que 13 jugadoras adolescentes de la cantera alcanzaron las dos cifras en cuanto a partidos disputados en la temporada 2025, entre ellas Kennedy Fuller. Además, solo tres de esas jugadoras disputaron más minutos que Fuller, quien alcanzó nuevas cotas con sus actuaciones y sus contribuciones decisivas en su segundo año en la liga.

    La joven centrocampista ofensiva lleva mucho tiempo siendo una promesa muy conocida. Hace más de dos años, cuando solo tenía 16 años, Fuller firmó un contrato de nombre, imagen y semejanza con Nike, más o menos al mismo tiempo que pasaba tiempo con toda una serie de equipos profesionales, entre ellos el Washington Spirit, el Kansas City Current, el San Diego Wave, el North Carolina Courage e incluso el Chelsea, entonces entrenado por la actual seleccionadora de Estados Unidos, Emma Hayes.

    El contacto con esos entornos llevó a Fuller a creer que estaba lista para dar el salto al fútbol profesional, en lugar de ir a la universidad, y lo que ha hecho desde que fichó por el Angel City unos días antes de cumplir 17 años no ha hecho más que justificar su decisión. Una creadora de juego ambidiestra y goleadora, la capacidad de Fuller para penetrar en las defensas cuando tiene el balón siempre destaca, mientras que su versatilidad y liderazgo siguen desarrollándose a un ritmo prometedor.

  • Luisa Agudelo NXGN 2026Getty/GOAL

    8Luisa Agudelo (Deportivo Cali)

    Tras disputarse los minutos bajo los palos con su compañera Jimena Ospina en el Deportivo Cali la temporada anterior, Luisa Agudelo se consolidó como la portera titular del club en 2025 y demostró por qué es una de las mejores porteras jóvenes del mundo. La jugadora de 18 años mantuvo su portería a cero en siete de los 14 partidos que disputó, lo que contribuyó a que el Deportivo ganara la liga, y luego lo hizo en otros cinco de los seis partidos que jugaron hasta llegar a la final de la Copa Libertadores, donde solo cayeron ante el Corinthians en la tanda de penaltis.

    Agudelo también ha disfrutado de un ascenso igualmente positivo a nivel internacional durante el último año. Las convocatorias con la selección absoluta de Colombia se sucedieron con regularidad en 2025, debutando contra Japón en la SheBelieves Cup, y fue ella quien fue elegida como guardameta titular en el campeonato continental sub-20 celebrado en febrero, donde sus cinco partidos sin encajar goles ayudaron a asegurar la clasificación para el Mundial sub-20 que se celebrará a finales de este año.

    Una joven portera segura de sí misma que domina su área de forma brillante, tiene unos reflejos increíbles y se posiciona bien; también dice mucho del carácter de Agudelo que haya llevado el brazalete de capitana en las selecciones juveniles, incluida la sub-20, a pesar de ser una de las jugadoras más jóvenes de la plantilla.

  • Trinity Armstrong NXGN 2026Getty/GOAL

    7Trinity Armstrong (San Diego Wave)

    Cuando Naomi Girma pasó del San Diego Wave al Chelsea en enero de 2025, convirtiéndose así en la primera jugadora del fútbol femenino en alcanzar el millón de dólares, un reportaje publicado en The Athletic afirmaba que el club de la NWSL estaba «dispuesto a perder» a su defensa central de talla mundial porque, una semana antes, había fichado a Trinity Armstrong, de 17 años, con un contrato de tres años. Armstrong nunca había disputado un partido profesional y, sin embargo, el San Diego confiaba en que pudiera rendir a un nivel que amortiguara el golpe de la marcha de Girma.

    La confianza del club se vería justificada a lo largo de la temporada 2025 de la NWSL. Por supuesto, Armstrong aún no está al nivel de Girma, pero lo que ya ha demostrado es extremadamente prometedor. Se integró en el equipo a la perfección, fue titular en 18 partidos mientras el Wave se clasificaba para los playoffs con uno de los mejores registros defensivos de la división, y marcó su primer gol como profesional para decidir un duelo entre californianos contra el Bay FC en el minuto 95.

    Y no es solo en San Diego donde habrá expectación por la increíble serenidad, la sólida defensa y la habilidad en la posesión de Armstrong. La central fue titular en todos los partidos cuando Estados Unidos quedó tercero en la Copa Mundial Sub-17 de 2024, ayudando a su selección a mantener la portería a cero en cuatro de los seis partidos y a conseguir su mejor resultado en el torneo desde 2008, el año siguiente a su nacimiento. A medida que Hayes sigue dando una oportunidad a la próxima generación de grandes talentos estadounidenses en la selección absoluta, Armstrong seguramente estará en su punto de mira.

  • Aiara Agirrezabala NXGN 2026Getty/GOAL

    6Aiara Agirrezabala (Real Sociedad)

    España cuenta con un gran número de jóvenes promesas, como demuestran los excelentes resultados que siguen obteniendo las selecciones juveniles en los grandes torneos. En 2024, cuando se ganó por quinta vez el Campeonato de Europa Sub-17, muchas jugadoras llamaron la atención, pero las actuaciones de Aiara Agirrezabala fueron especialmente destacadas. A pesar de ser la jugadora más joven de la plantilla, con solo 15 años, su forma de jugar sugería lo contrario y le valió un puesto en el Equipo del Torneo.

    Agirrezabala seguiría brillando en los torneos juveniles durante el año siguiente, impresionando en el Mundial Sub-17 y luego en la Eurocopa Sub-19, que España también ganó, antes de dar ese salto tan intimidante al fútbol senior... y triunfar. Una versátil jugadora de la banda izquierda, la joven de 17 años ha sido titular habitual en la Real Sociedad esta temporada y se ha ganado ese puesto, destacando como una de sus mejores jugadoras.

    Capaz de desempeñar cualquier función en la banda izquierda y en diversos sistemas, con el puesto de lateral-vago especialmente adecuado para su juego completo, Agirrezabala destaca técnicamente, mientras que su gran capacidad de adaptación es un reflejo de su gran inteligencia futbolística. Su increíble potencial fue reconocido de forma notable en el País Vasco el verano pasado, cuando firmó un nuevo contrato con La Real hasta 2029, y ahora está siendo reconocido a nivel nacional, ya que, en febrero, Agirrezabala fue convocada por primera vez para la selección absoluta de España.

    «Estamos muy interesadas en que se aclimate», declaró la seleccionadora de La Roja, Sonia Bermúdez. Teniendo en cuenta lo que Agirrezabala ha demostrado en su primera temporada completa en el fútbol senior, no es de extrañar.

  • Claudia Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    5Claudia Martínez (Washington Spirit)

    El impacto que causó Claudia Martínez en la Copa América del año pasado, cuando solo tenía 17 años, fue increíble. A pesar de su juventud y falta de experiencia, la delantera marcó seis goles en solo cinco partidos, lo que le valió compartir la Bota de Oro y la convirtió en la jugadora más joven de la historia del torneo en conseguir este galardón. Un hat-trick en el debut de Paraguay, una victoria por 4-0 sobre Bolivia, marcó la pauta del verano de Martínez, en el que también marcaría goles contra las dos finalistas, Brasil y Colombia.

    Los observadores más atentos del fútbol femenino sudamericano ya conocían a esta joven promesa. Martínez ya había demostrado su talento en las selecciones juveniles, siendo la máxima goleadora cuando Paraguay se proclamó campeona del torneo continental sub-17 a principios de ese año, y ya contaba con participaciones en la Copa Libertadores en su haber. Pero se dio a conocer al mundo cuando se le presentó la oportunidad en el verano de 2025, demostrando su maravilloso instinto goleador, su impresionante capacidad atlética y su inteligente movimiento.

    No es de extrañar adónde han llevado a la ahora joven de 18 años los acontecimientos de alto perfil de aquel torneo. Martínez fichó por el Washington Spirit en enero por una cifra que se sitúa entre las 10 más altas de la historia del fútbol femenino, y este año se unirá a algunas de las mejores delanteras, entre ellas el icono estadounidense Trinity Rodman. Es un gran paso, pero el historial de Martínez sugiere que es más que capaz de dar el salto.

  • Clara Serrajordi NXGN 2026Getty/GOAL

    4Clara Serrajordi (Barcelona)

    Para la mayoría de los equipos femeninos, la situación en la que se encuentra el Barcelona sería insuperable. Debido a una difícil situación financiera, la plantilla de las catalanas dista mucho de ser tan amplia como desearía cualquier equipo que compitiera en cuatro frentes, y mucho menos uno que tenga como objetivo ganar todos los trofeos posibles. Si a esto le sumamos algunas lesiones clave, como la que podría haber dejado a Aitana Bonmati fuera de juego para el resto de la temporada, las ambiciones de la mayoría se verían mermadas. El Barça, sin embargo, cuenta con una cantera de jóvenes talentos con la que posiblemente ningún otro equipo femenino del planeta pueda competir.

    Clara Serrajordi es la última cantera de La Masía en tener la oportunidad de demostrarlo. Tras debutar con el primer equipo a finales de la temporada 2024-25, se ha integrado firmemente en la plantilla y está disipando las preocupaciones que surgieron por la falta de fichajes en verano y algunas lesiones graves.

    Capaz de desempeñar cualquier rol en el centro del campo, posee una notable comprensión del juego y unas capacidades técnicas propias del estilo del Barça, que le permiten controlar el partido incluso con solo 18 años. El hecho de que debutara con la selección española en octubre, con 17 años, y de que acabe de renovar su contrato con el Barça hasta 2028 lo dice todo sobre el impacto que ha tenido en su primera temporada en la categoría senior.

    «Parece que lleva toda la vida jugando al más alto nivel, por su forma de entender el timing, el espacio y el juego», declaró Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro del Barça, a Sport sobre Serrajordi a principios de esta temporada. No hay mayor elogio que ese.

  • Felicia Schroder NXGN 2026Getty/GOAL

    3Felicia Schroder (Hacken)

    Felicia Schroder ha ido mejorando progresivamente desde que debutó en la Damallsvenskan, la máxima categoría del fútbol femenino sueco, allá por 2023, con tan solo 16 años. La joven delantera logró la impresionante cifra de tres goles y una asistencia en siete partidos como titular ese año, antes de seguir con 12 goles y dos asistencias en 12 partidos como titular en 2024. Luego, en 2025, pasó de ser una de las mejores jugadoras jóvenes de la liga a una de las mejores jugadoras de la liga en general.

    A pesar de tener solo 18 años, Schroder logró la increíble cifra de 30 goles y nueve asistencias en tan solo 26 partidos el año pasado, lo que ayudó al Hacken a ganar el título de liga por primera vez desde 2020. Fue nombrada Jugadora Más Valiosa de la división, Mejor Jugadora Joven y Delantera del Año.

    Rápida, inteligente y excelente con ambas piernas, no hay mucho que Schroder no tenga en su repertorio. Marca los goles clásicos de una número 9, apareciendo en el lugar adecuado en el momento oportuno para remates sencillos, al tiempo que se cuela regularmente por detrás de la defensa para marcar en el uno contra uno. Pero también es capaz de marcar goles brillantes, gracias a su capacidad desde lejos y a sus maravillosas jugadas de ingenio. Esto último, combinado con su impresionante visión de juego, le permite además acumular asistencias.

    Schroder es serena, letal y sin duda será la próxima joven promesa de la Damallsvenskan que llevará ese talento a un nuevo nivel, con el Barcelona, el Chelsea, el Lyon, el Wolfsburgo y el Manchester City interesados en ella. El Hacken debería recibir una buena compensación cuando finalmente se marche, ya que la jugadora de 18 años firmó un nuevo contrato hasta 2029 el año pasado.

  • Lily Yohannes NXGN 2026Getty/GOAL

    2Lily Yohannes (Lyon)

    Lily Yohannes ha protagonizado un ascenso sencillamente fascinante hasta la cima del fútbol en los últimos años, desde que, con 15 años, se convirtió en la jugadora más joven, tanto masculina como femenina, en firmar un contrato profesional con el Ajax. Siete meses después, ya era titular en el club de Ámsterdam en la Liga de Campeones, convirtiéndose en la jugadora más joven en hacerlo en la fase de grupos de la competición femenina.

    El hecho de que fuera en la Liga de Campeones donde Yohannes se dio a conocer al mundo como una jugadora a seguir dice mucho de su capacidad para manejar la presión y estar a la altura de las circunstancias. Con 16 años, llamó constantemente la atención cuando el Ajax alcanzó los cuartos de final por primera vez, lo que pronto desencadenó una pugna internacional por sus servicios entre los Países Bajos y Estados Unidos, dos de las mejores selecciones del mundo.

    A lo largo de todo este proceso, el nivel de Yohannes nunca decayó. Su habilidad para eludir a las rivales en posesión siguió destacando, al igual que su variedad de pases, su lectura del juego y su ritmo de trabajo impecable. Esas cualidades hicieron que, cuando decidió su futuro en la selección nacional, comprometiéndose con Estados Unidos, fuera capaz de dejar huella al instante, marcando a los 10 minutos de su debut con las cuatro veces campeonas del mundo.

    Ahora, tras dar un paso más en el ámbito de clubes al fichar por el Lyon, ocho veces campeón de Europa, Yohannes es uno de los jóvenes talentos más emocionantes del planeta y el futuro desarrollo de esta jugadora de 18 años resulta aún más intrigante debido a las dos potencias a las que representa. La mayoría se acobardaría ante ese foco de atención; Yohannes no es como la mayoría.

  • Sydney Schertenleib NXGN 2026Getty/GOAL

    1Sydney Schertenleib (Barcelona)

    No es habitual encontrar un talento como el de Sydney Schertenleib. Fichada por el Barcelona en el verano de 2024 para formarse inicialmente en el equipo B, la joven tardó apenas unas semanas en abrirse paso hasta el primer equipo, donde se ha mantenido desde entonces, marcando la diferencia con regularidad para las tres veces campeonas de Europa en diversas posiciones.

    Técnicamente sobresaliente, la habilidad de Schertenleib con el balón fue descrita a la perfección por Verónica Maglia, su antigua entrenadora de la selección suiza sub-17, cuando declaró a GOAL: «El balón es prácticamente una extensión de su cuerpo». El resultado final cuando decide soltar el balón es igualmente impresionante, con goles y asistencias a raudales por parte de esta increíble jugadora de 19 años.

    Schertenleib se formó en las categorías inferiores masculinas del FC Zurich, dio el salto al primer equipo femenino con 16 años y, cuando sus minutos de juego fueron sorprendentemente escasos, demostró al club lo que se estaban perdiendo en su única temporada con el Grasshoppers. Pronto se marchó a Cataluña, donde ahora aprende de jugadoras como Alexia Putellas y Aitana Bonmati, a la vez que se asienta con mayor regularidad en un papel de mediocampista de área a área que parece ser el que mejor le sienta.

    Aunque en el Barça es un pez pequeño en un gran estanque, si bien sigue siendo una jugadora valiosa a la que, según se informa, el club está deseando retener a largo plazo, la situación es diferente para Schertenleib a nivel de selección nacional. A pesar de ser aún tan joven e inexperta, ya es una jugadora estrella para Suiza. Afortunadamente, la delantera parece tener la personalidad adecuada para lidiar con la presión que eso conlleva, sin dejar de lado sus grandes ambiciones. 

    «Mi sueño absoluto es ganar el Balón de Oro», declaró el año pasado. El mayor elogio que se le puede hacer a Schertenleib es que, a juzgar por lo visto hasta ahora, hay pocos indicios de que la ganadora delNXGN 2026 no pueda alcanzar un objetivo tan ambicioso.