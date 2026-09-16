El entrenador del West Ham United, Nuno Espirito Santo, pidió una mejora defensiva inmediata mientras su equipo centra ya su atención en el explosivo derbi del sábado contra el Millwall. El líder de la Championship vio cómo su andadura en la Carabao Cup llegaba a su fin el martes por la noche tras una ajustada derrota en casa por 2-3 ante el Fulham.

Los goles de los fichajes veraniegos Morato y Pablo igualaron el marcador en dos ocasiones para el West Ham, antes de que Oscar Bobb marcara en el minuto 77 el tanto de la victoria para los visitantes.

Nuno subrayó que sus jugadores deben eliminar sus despistes defensivos antes de su viaje al sureste de Londres.