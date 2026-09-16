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Nuno Espirito Santo insta al West Ham a corregir sus errores defensivos antes del derbi contra el Millwall
Nuno exige concentración antes del intenso derbi londinense
El entrenador del West Ham United, Nuno Espirito Santo, pidió una mejora defensiva inmediata mientras su equipo centra ya su atención en el explosivo derbi del sábado contra el Millwall. El líder de la Championship vio cómo su andadura en la Carabao Cup llegaba a su fin el martes por la noche tras una ajustada derrota en casa por 2-3 ante el Fulham.
Los goles de los fichajes veraniegos Morato y Pablo igualaron el marcador en dos ocasiones para el West Ham, antes de que Oscar Bobb marcara en el minuto 77 el tanto de la victoria para los visitantes.
Nuno subrayó que sus jugadores deben eliminar sus despistes defensivos antes de su viaje al sureste de Londres.
- Martin Dalton
El entrenador insta a la plantilla a pasar página tras la decepción en la copa
Tras el partido, Nuno expresó su tristeza por el resultado, pero elogió el esfuerzo de sus jugadores y el apoyo de la afición local. Aunque se mostró satisfecho con la producción ofensiva de su equipo, subrayó que los errores defensivos individuales les costaron el pase.
El entrenador insistió en que la plantilla no puede recrearse en este revés con un partido de máxima exigencia en el horizonte.
«Me siento triste por el esfuerzo que hicieron los chicos, pero cometimos errores y nos castigaron», declaró Nuno. «Hay cosas que mejorar en defensa, pero no hay tiempo para lamentarse. Tenemos que centrarnos en el sábado, es una semana enorme para nosotros».
Los rivales se preparan para su primer enfrentamiento desde 2012
El duelo del fin de semana en The Den marca el primer enfrentamiento oficial entre el West Ham y el Millwall desde febrero de 2012, cuando los Hammers lograron una victoria por 2-1. Mucho ha cambiado desde aquel encuentro, en el que Harry Kane entró como suplente del Millwall y Gary O'Neil estuvo en el banquillo del West Ham.
Mientras el West Ham lidera la clasificación del Championship con el objetivo de regresar de inmediato a la Premier League, el Millwall busca cambiar la dinámica tras haber perdido cuatro de sus últimos seis partidos en todas las competiciones.
El Millwall sigue estando a solo cuatro puntos del liderato pese a su reciente racha sin victorias.
- Martin Dalton
El West Ham busca conservar el liderato
Con el entrenador del Fulham, Alvaro Arbeloa, celebrando su primera victoria fuera de casa al mando, el West Ham debe reagruparse rápidamente para su regreso a la competición liguera. Los hombres de Nuno pretenden proteger su liderato en la clasificación.
El entrenador espera que su equipo iguale la intensidad que exige una de las rivalidades más feroces del fútbol inglés.
El West Ham aspira a trasladar su buen momento ofensivo para sumar tres puntos vitales en The Den.
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