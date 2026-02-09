«Nunca volverá a repetirse»: Ryan Reynolds y Rob Mac son elogiados por Ben Foster por su «ridículo» impacto en Wrexham, mientras los propietarios celebran su aniversario.

Foster salió de su retiro para jugar en el club en 2023 y ayudó al club a asegurar el ascenso a la Liga Inglesa de Fútbol. Ahora ha destacado lo impresionante que ha sido el ascenso del club, y ha declarado a la Press Association antes del estreno de los nuevos episodios de su programa Fozcast: «En el Salford City, los futbolistas que dirigen el club ya lo han hecho todo antes. Saben cómo funcionan los clubes de fútbol y, a veces, eso les lleva a pensar en lo que no va a funcionar. Birmingham tiene propietarios muy ricos, pero Wrexham es diferente. Rob y Ryan no sabían muy bien lo que hacían cuando se hicieron cargo del club de fútbol. Invirtieron dinero, pero también invirtieron su propia energía. Pusieron su interés personal y su energía en ello de una forma que rara vez se ve. Sinceramente, creo que si les preguntaras de qué están más orgullosos, Wrexham estaría a la altura de cualquier cosa que hayan hecho en la actuación o los negocios. Para tomar algo que no entendías del todo y convertirlo en lo que es hoy, tienes que sentir un gran orgullo. Es increíble.

«Es ridículo. Nunca volverá a suceder. Ascender desde una liga no profesional, ascender, ascender y estar ya en puestos de ascenso en este nivel es escandaloso. Hace uno o dos años dije que pensaba que estarían en la Premier League en tres, cuatro o cinco años. Salir de la Championship es muy difícil, es una liga dura y competitiva en la que hay mucho dinero en juego. Pero lo han hecho bien: le han dado al entrenador el poder de fichar a los jugadores que quiere, de entender quiénes son».