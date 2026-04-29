¡Nunca visto en la Liga de Campeones! Manuel Neuer bate un récord poco envidiable en la derrota del Bayern ante el PSG

Con ello, Neuer se convierte en el primer portero, desde que se empezaron a recopilar datos con precisión en 2010, que ha encajado al menos cinco goles en un partido de eliminatoria sin realizar ni una sola parada. Es posible que este fenómeno ya se haya dado en otras ocasiones, pero los datos sobre paradas en la Champions League solo se registran de forma completa desde hace 16 temporadas.

Neuer no tuvo oportunidad en ninguno de los tantos del PSG, incluido el penalti. «Ya se han visto los goles. Es difícil parar uno así. En dos ocasiones estuvo muy cerca, quizá podría haber llegado o haber tocado el balón», explicó tras el partido. También en el penalti del 2-3, poco antes del descanso, Neuer se colocó en la esquina correcta.

El PSG fue demasiado eficaz ante la portería, añadió. “Quizá tuvimos ese pequeño golpe de suerte, de que el balón diera en el poste o pudiéramos defenderlo”. De hecho, el equipo francés acertó una vez el poste: en el 87, el suplente Senny Mayulu golpeó el larguero desde un ángulo cerrado. Oficialmente, esos impactos no cuentan como tiros a puerta.