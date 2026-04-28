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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Nunca visto en la Liga de Campeones! El PSG y el Bayern hacen historia en un espectáculo increíble

Liga de Campeones
Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich

El París Saint-Germain y el FC Bayern de Múnich hicieron historia en la Liga de Campeones con un espectacular partido de ida de semifinales.

Nunca antes se habían marcado cinco goles en los primeros 45 minutos de una semifinal de la Liga de Campeones —competición que existe con este nombre desde la temporada 1992/93—. Además, con el tanto de Dayot Upamecano, que estableció el 3-5 temporal para el Bayern en el 65’, el encuentro se convirtió en el más goleador de una semifinal de la Liga de Campeones.

  • Harry Kane abrió el marcador en el Parc des Princes en el minuto 17 con un penalti, tras una falta de Willian Pacho sobre Luis Díaz.

    Poco después, Khvicha Kvaratskhelia respondió con un bonito disparo que batió a Manuel Neuer. El PSG tomó la iniciativa y, a la media hora, Joao Neves cabeceó a la red un saque de esquina para adelantar a los locales.

    El duelo se intensificó con ocasiones en ambos áreas hasta que Michael Olise igualó 2-2 en el 41’.

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    El PSG y el FC Bayern ofrecen un auténtico espectáculo

    Cuando parecía que el partido iría al descanso empatado, el VAR otorgó un penalti muy discutible por mano al PSG. En el quinto minuto de añadido, Ousmane Dembélé marcó el 3-2 antes del descanso.

    Tras el descanso, Kvaratskhelia aumentó la ventaja a 4-2 en el 56. Poco después, Dembélé completó su doblete sorprendiendo a Neuer con un disparo al primer palo. El Bayern no se rindió: en el 65’, Upamecano acortó distancias (3-5) y, en el 69’, Díaz marcó el 4-5, el noveno gol del partido.

    La eliminatoria se decidirá la próxima semana en la vuelta en Múnich. El ganador jugará la final de la Liga de Campeones en Budapest a finales de mayo contra Arsenal o Atlético de Madrid.

  • Próximos partidos del FC Bayern Múnich


    Fecha

    Partido

    Competición

    Sábado 2 de mayo

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Miércoles 6 de mayo

    FC Bayern vs. París Saint-Germain

    Liga de Campeones

    Sábado 9 de mayo

    VfL Wolfsburgo vs. FC Bayern

    Bundesliga

    Sábado 16 de mayo

    FC Bayern vs. 1. FC Colonia

    Bundesliga


Bundesliga
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