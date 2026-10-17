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«Nunca vi en él a un entrenador»: Harry Redknapp cuestiona a Michael Carrick en medio de los problemas del Manchester United
Redknapp tiene dudas sobre Carrick
En su columna para The Sun, Redknapp confesó que le sorprendió ver a Carrick convertirse en entrenador. Ya había dirigido al excentrocampista en el West Ham y, aunque elogió su inteligencia futbolística, expresó sus dudas sobre si su personalidad encajaba en el banquillo.
Declaró: «No puedo decir que siempre viera en él a un entrenador. Michael siempre ha sido un tipo encantador, de una familia encantadora, un futbolista muy inteligente que entendía el juego, sabía leerlo y controlaba los partidos. Pero también ha sido siempre un chico tranquilo, relajado. Así es él».
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Martinez dijo la verdad
El Manchester United ha sido objeto de un intenso escrutinio tras su reciente derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid, que provocó una reacción airada de Lisandro Martinez. Aunque algunos criticaron al defensa por expresar su opinión, Redknapp respaldó su valoración de la plantilla.
Cree que Martinez simplemente estaba poniendo de relieve una dura realidad: el entrenador trabaja con un grupo de jugadores que no da la talla. Explicó: «Lo que Martinez decía, básicamente, era: “Podéis seguir culpando al entrenador, pero, por desgracia, tenemos un equipo que no es lo bastante bueno como para hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo. Esto es lo que somos”».
El problema son los fichajes
Según Redknapp, el problema fundamental en Old Trafford es una grave falta de calidad derivada de malas decisiones en materia de fichajes. Recordó que estuvo a punto de fichar a Carrick por 2,5 millones de libras hace muchos años, lo que pone de relieve la admiración que siente por él desde hace tiempo.
Sin embargo, insiste en que ningún entrenador podría triunfar con la plantilla actual, ya que no está en absoluto preparada para competir con el Arsenal y el Manchester City. Redknapp afirmó: «En materia de fichajes, se quedan cortos. Fichajes, fichajes, fichajes, ese es el problema. Puedes sustituir a Michael mañana y aun así no acabarán esta temporada por encima del quinto o sexto puesto».
- AFP
Prueba decisiva en Elland Road
El Manchester United debe dejar atrás rápidamente su decepción europea mientras se prepara para un exigente partido de la Premier League. Ocupa el 14.º puesto de la clasificación, con solo seis puntos y una victoria en sus seis primeros encuentros, por lo que necesita un resultado que alivie la creciente presión. Como insiste Redknapp, Carrick necesitará más que nunca que jugadores «con carácter» como Harry Maguire den un paso al frente cuando visiten al Leeds el domingo.
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