«Nunca vi en él a un entrenador»: Harry Redknapp cuestiona a Michael Carrick en medio de los problemas del Manchester United

En su columna para The Sun, Redknapp confesó que le sorprendió ver a Carrick convertirse en entrenador. Ya había dirigido al excentrocampista en el West Ham y, aunque elogió su inteligencia futbolística, expresó sus dudas sobre si su personalidad encajaba en el banquillo.

Declaró: «No puedo decir que siempre viera en él a un entrenador. Michael siempre ha sido un tipo encantador, de una familia encantadora, un futbolista muy inteligente que entendía el juego, sabía leerlo y controlaba los partidos. Pero también ha sido siempre un chico tranquilo, relajado. Así es él».