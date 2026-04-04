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«¡Nunca vais a ser capaces de ganar un partido!» - Arne Slot critica duramente al Liverpool por su debacle ante el Manchester City, aunque ve aspectos positivos en la goleada sufrida en la FA Cup
Slot no se anda con rodeos tras el desastre de Etihad
El entrenador del Liverpool se quedó furioso tras un desastroso colapso defensivo de 20 minutos en el que su equipo encajó cuatro goles ante un Manchester City arrollador, impulsado por un hat-trick de Erling Haaland y un gol de Antoine Semenyo. Este último revés acaba de hecho con las esperanzas del Liverpool de ganar una copa nacional tras su anterior eliminación de la Carabao Cup, lo que deja a los Reds enfrentándose a una temporada cada vez más sombría, en la que les espera una dura batalla para asegurarse una plaza en la Liga de Campeones del año que viene.
«Decepción por el resultado, decepción por la eliminación y muy decepcionado por los 20 minutos en los que encajamos cuatro goles», declaró Slot a BBC Sport. «Con la forma en que defendimos en ese periodo, nunca se puede ganar un partido de fútbol. Hay muchos temas recurrentes. Uno es que desperdiciamos nuestras ocasiones; otro es que, en general, no encajamos muchos goles, pero las pocas ocasiones que concedemos acaban en gol. Quizá eso se deba al esfuerzo que ponemos. Tenemos que mejorar la defensa en el área y eso también se ha visto hoy».
A pesar de su sombrío veredicto, el entrenador vio algunos aspectos positivos del partido y añadió: «Me gustó mucho lo que vi hoy. Hicimos muchas cosas muy bien con y sin el balón, creamos algunas buenas ocasiones. Les mantuvimos alejados de cualquier peligro. Hasta el momento del penalti, había mucho que destacar. Los 20 minutos posteriores, para lo que se puede esperar de un equipo como el Liverpool, estuvieron lejos de ser lo suficientemente buenos en defensa».
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Un día para olvidar para Salah, que se marcha
Mohamed Salah, en su primer partido desde que anunciara que dejará el Liverpool este verano, vivió una jornada frustrante. El delantero dudó ante varias ocasiones claras y vio cómo James Trafford detenía con facilidad su lanzamiento desde el punto de penalti en la segunda parte, una oportunidad fallida que se hizo eco de su fallo desde la marca de penalti contra el Galatasaray en la Liga de Campeones, justo antes del reciente parón internacional. A pesar de este evidente bajón de forma, Slot se negó a señalar a su estrella, centrándose en cambio en la incapacidad colectiva para materializar las ocasiones.
«No me centraría en un solo jugador, me centraría en el equipo y eso probablemente resume nuestra actuación de hoy, pero también quizá gran parte de la temporada», explicó Slot. «Creo que es el segundo que falla y Dominik Szoboszlai también falló ya un penalti, así que no es solo que fallemos grandes ocasiones, esta temporada hemos fallado varios penaltis. En la primera parte hubo una ocasión para Mo cuando jugamos un contraataque rápido. Por desgracia, no entró y hay que marcar goles si se quiere tener opciones de ganar el partido».
Aumenta la presión tras la eliminación de los Reds de otra competición
Tras la eliminación de la FA Cup, la única esperanza que le queda al Liverpool de conseguir un título reside en la Liga de Campeones, donde le espera un complicado desplazamiento a París para enfrentarse al París Saint-Germain en cuartos de final. Slot es consciente de que su plantilla necesita un gran impulso anímico si quiere competir contra la élite europea tras una derrota tan desmoralizante en la liga.
Slot concluyó: «Eso es lo que tienen que hacer los jugadores del Liverpool, tenemos que reaccionar ante esta derrota y esta decepcionante temporada. El miércoles tenemos una oportunidad. Hoy hemos demostrado, aunque solo durante 35 minutos, que podemos competir. Podemos sacar cosas positivas de esos 35 minutos, pero si defendemos como lo hicimos en los 20 minutos posteriores, tendremos un gran problema. Eso es lo que tenemos que abordar. Los jugadores que han demostrado tanta calidad en el pasado tienen ahora una oportunidad fantástica de volver a demostrarlo contra el PSG».
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Slot en busca de revancha contra el PSG
En declaraciones a TNT Sports tras el partido, Slot destacó la importancia crucial de la Liga de Campeones, ya que la próxima eliminatoria supone una oportunidad de revancha tras la eliminación de los Reds a manos del París Saint-Germain la temporada pasada. Al hacer hincapié en la fortaleza mental necesaria para superar los retos actuales, Slot se refirió a la importancia de la Liga de Campeones para que esta temporada sea un éxito: «Es algo muy grande y muy importante, porque no todas las temporadas se llega a los cuartos de final de la Liga de Campeones».