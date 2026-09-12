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«Nunca sería tanteado por un club de élite»: Jamie Carragher hace una valoración brutal de Michael Carrick mientras el icono del Liverpool califica al técnico del Man Utd de solución «interina»
Carragher cuestiona el estatus de élite de Carrick
Carrick está en el punto de mira después de que Carragher emitiera un veredicto demoledor sobre su nombramiento permanente en Old Trafford. Carrick, que asumió el cargo tras la destitución de Ruben Amorim la temporada pasada, causó una impresión lo bastante buena como para ganarse un contrato de dos años después de ganar 11 de sus 16 partidos al mando.
En su columna para The Telegraph, el exdefensa del Liverpool no se contuvo en su valoración del actual panorama de los entrenadores en Mánchester. Carragher escribió: "Mi sensación es que, aunque los aficionados del United en general entienden y están de acuerdo con la decisión de seguir con Carrick, esperan que sea la respuesta a largo plazo para devolver al club a la conquista de la Premier League o la Champions League, mientras que el resto del mundo lo duda.
"Para la mayoría, da la sensación de que Carrick sigue siendo una solución interina en todo menos en el nombre, al que se le han confiado las llaves de Old Trafford hasta que un superentrenador pueda llegar en el verano de 2027. Carrick no lo verá así, por supuesto, pero hay ciertas percepciones de las que será difícil desprenderse".
- AFP
Reaparece la comparación con Solskjaer
El comentarista trazó paralelismos directos entre Carrick y su excompañero Ole Gunnar Solskjaer, que siguió un camino similar desde el éxito como interino hasta un contrato permanente antes de ser finalmente despedido. Carragher sostiene que, de no ser por su condición de leyendas del club, ninguno de los dos habría sido considerado para uno de los puestos más prestigiosos del fútbol mundial.
Continuando con su análisis, Carragher afirmó: "Se le ve más allá de Old Trafford del mismo modo que a Ole Gunnar Solskjaer cuando le dieron el puesto a tiempo completo. Su credencial para obtener en primer lugar el papel de entrenador interino era su condición de grandes del club. Una vez que rindieron bien, fue una decisión sensata y emocional darles la oportunidad de hacer que funcionara a largo plazo.
"Eso no puede cambiar el hecho de que, basándose únicamente en sus currículums como entrenadores, ningún otro club de élite de Inglaterra o Europa se habría dirigido a ellos, ni otros habrían tenido ningún vínculo sentimental que considerar al determinar los méritos de ofrecerles un contrato permanente".
Inversión y dificultades al inicio de la temporada
Carrick contó con un fuerte respaldo durante el mercado de fichajes de verano para garantizar que su plantilla pudiera competir en varios frentes. Manchester United autorizó un importante gasto de 140 millones de libras, incorporando a jugadores como Youri Tielemans, Carlos Baleba y Andrey Santos para reforzar sus opciones en el centro del campo.
United sufrió una sorprendente derrota por 2-0 ante el recién ascendido Hull City en su primer partido, un resultado que de inmediato puso a Carrick bajo presión tanto por parte de la afición como de los medios. Aunque ha logrado enderezar ligeramente el rumbo con una trabajada victoria sobre Ipswich Town y un frustrante empate ante Everton, las actuaciones irregulares han hecho poco por silenciar a los escépticos como Carragher.
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Pruebas cruciales a la vista
A pesar de los titubeos en el ámbito doméstico, el United sí consiguió arrancar su campaña en la Champions League con una convincente victoria ante el debutante azerbaiyano Sabah FK, ofreciendo un vistazo al potencial que hay en la plantilla. Sin embargo, la verdadera medida de la gestión de Carrick llegará este fin de semana, en el entorno de máxima exigencia del derbi de Mánchester.
Una derrota ante su rival local no haría más que intensificar la narrativa de que Carrick está un escalón por debajo de los «superentrenadores» a los que se refirió Carragher. Con el horizonte de 2027 loooming, cada resultado en Old Trafford está siendo analizado a través del prisma de su viabilidad a largo plazo.
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