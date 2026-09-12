Carrick está en el punto de mira después de que Carragher emitiera un veredicto demoledor sobre su nombramiento permanente en Old Trafford. Carrick, que asumió el cargo tras la destitución de Ruben Amorim la temporada pasada, causó una impresión lo bastante buena como para ganarse un contrato de dos años después de ganar 11 de sus 16 partidos al mando.

En su columna para The Telegraph, el exdefensa del Liverpool no se contuvo en su valoración del actual panorama de los entrenadores en Mánchester. Carragher escribió: "Mi sensación es que, aunque los aficionados del United en general entienden y están de acuerdo con la decisión de seguir con Carrick, esperan que sea la respuesta a largo plazo para devolver al club a la conquista de la Premier League o la Champions League, mientras que el resto del mundo lo duda.

"Para la mayoría, da la sensación de que Carrick sigue siendo una solución interina en todo menos en el nombre, al que se le han confiado las llaves de Old Trafford hasta que un superentrenador pueda llegar en el verano de 2027. Carrick no lo verá así, por supuesto, pero hay ciertas percepciones de las que será difícil desprenderse".



