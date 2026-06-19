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«¡Nunca será Lionel Messi!»: Cristiano Ronaldo, un «estorbo» para Portugal, por lo que se pide a Roberto Martínez que lo ponga en la lista de suplentes del Mundial
Portugal se va frustrado tras el empate en el primer partido
Portugal debutó en la eliminatoria para el Mundial 2026 con un empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en Houston. João Neves adelantó a la selección de Roberto Martínez, pero Yoane Wissa igualó antes del descanso.
El empate deja a Portugal bajo presión en el Grupo K y reaviva el debate sobre el papel de Ronaldo, quien, pese a participar en su sexta Copa del Mundo, no realizó ningún tiro a puerta y falló dos ocasiones claras.
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Bothroyd insta a Ronaldo a aceptar un papel menos protagonista
El exdelantero inglés Bothroyd, en Sky Sports, criticó a Ronaldo y sugirió que Portugal ganaría si el veterano aceptara ser suplente y aportar desde el banquillo.
«Si fuera un verdadero jugador de equipo, debería aceptar salir desde el banquillo para aportar frescura», afirmó. «¿Lo hará? No lo creo».
Además, cuestionó la eterna comparación con Lionel Messi y apuntó que esto perjudica el equilibrio del equipo.
«Los seguidores de Ronaldo me odiarán, pero parece que todo gira en torno a él. Siempre persigue a Messi», añadió. “Nunca será Messi, y aunque ha aprovechado al máximo su carrera, hoy es más lastre que ayuda para Portugal; ahí falla Martínez”.
Martínez sigue apoyando firmemente a su capitán
Martínez ignora las críticas externas y mantiene su rumbo. El seleccionador de Portugal defendió su decisión de dejar a Ronaldo en el campo ante la República Democrática del Congo y resaltó la importancia de su experiencia en partidos igualados.
«No tiene sentido sacar al mejor goleador del fútbol mundial en un partido en el que necesitas goles», declaró Martínez a la prensa tras el encuentro. «Para nosotros, en momentos como este, la experiencia de Cristiano en el área es importante.
La forma en que atrae a los defensas y la forma en que aprovechamos el espacio son clave. Cada jugador aporta algo distinto en el campo. Y, cuando necesitas goles, Cristiano es imprescindible».
Aumenta la presión de cara a los partidos decisivos de la fase de grupos
Portugal juega su segundo partido del Grupo K ante Uzbekistán y sabe que un nuevo tropiezo podría eliminar sus opciones de avanzar. La presión sobre Martínez para hallar el equilibrio ofensivo crecerá si el equipo no mejora. Ronaldo, pese al mal inicio, ha animado a los aficionados en redes: el torneo «está lejos de acabar».