«Nunca sentí que confiaran en mí»: Kenan Yildiz explica por qué le resultó «fácil» dejar el Bayern de Múnich, mientras la estrella de la Juventus arremete contra su antiguo equipo

El centrocampista ofensivo de origen alemán se incorporó al Bayern en 2012, cuando solo tenía siete años, y no dejó de impresionar en todas las categorías inferiores, llegando incluso a capitanear el equipo sub-17. Sin embargo, las dudas sobre su trayectoria hacia el primer equipo y la demora del club a la hora de ofrecerle un contrato profesional concreto acabaron provocando su marcha como agente libre en 2022, según ha revelado ahora el jugador de 20 años.

Desde que cambió el Bayern por la Juventus en el verano de 2022, Yildiz ha experimentado una evolución impresionante, marcando 18 goles en 90 partidos de la Serie A. Estas actuaciones le han convertido en el rostro de la nueva era de la Juventus y en una superestrella de la selección turca.