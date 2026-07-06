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«Nunca se sabe»: el padre de Erling Haaland alimenta la esperanza del Real Madrid sobre su fichaje
El sueño de Madrid sigue vivo
El delantero del Manchester City brilla en la escena internacional, pero su futuro fuera del campo también genera rumores en el Mundial 2026. En una entrevista con DAZN antes del Noruega-Brasil, Alf-Inge admitió que, aunque su hijo está a gusto en Inglaterra, la puerta nunca se cierra para los grandes clubes.
«¿Un fichaje por el Real Madrid? Está muy contento en el Manchester City y tiene un contrato a largo plazo», afirmó Haaland padre. Sin embargo, añadió: «Estamos esperando la nueva temporada, pero cualquiera querría jugar en el Madrid. En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar».
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Las hazañas en el Mundial avivan el entusiasmo
La cotización de Haaland nunca ha estado tan alta. Llevó a Noruega a cuartos de final del Mundial con un doblete ante Brasil. El jugador de 25 años ganó el salto a Gabriel Magalhães, del Arsenal, para abrir el marcador y sentenció el 2-1 con un potente disparo desde lejos, sumando ya siete goles en el torneo.
Empata con Messi y Mbappé en la lucha por la Bota de Oro, lo que confirma su fama de delantero más letal del planeta. Con 62 goles en 54 partidos internacionales, el jugador del City demuestra que puede dominar en cualquier escenario.
Drama electoral en la capital española
Las declaraciones llegan justo después de la carrera presidencial en el Real Madrid. El candidato derrotado, Enrique Riquelme, prometió fichar a Haaland y aseguró que el noruego quería venir a España. Incluso se ofreció a pagar las cuotas de los socios si no lograba traer al delantero o a su compañero Rodri.
Aunque el padre del jugador, Alf-Inge, y su agente, Rafaela Pimenta, ya habían calificado de falsas las promesas de Riquelme, la última declaración del entorno de Haaland sugiere cierta flexibilidad. El Manchester City, por su parte, se mantiene firme tras haber renovado al noruego a principios de 2025.
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Una nueva era en el Etihad
Mientras crecen los rumores sobre su traspaso, Haaland debe prepararse para un cambio importante en su club. La próxima temporada jugará bajo las órdenes de Enzo Maresca, quien reemplazará a Pep Guardiola en el Manchester City. Su prioridad será adaptarse al nuevo sistema táctico tras el Mundial.
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