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Yosua Arya

Traducido por

«Nunca satisfechos»: Warren Zaire-Emery lanza una advertencia a sus rivales tras el hundimiento del Aston Villa a manos del PSG

Paris Saint-Germain
W. Zaire-Emery
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Aston Villa
UEFA Supercopa

El Paris Saint-Germain comenzó su nueva temporada de la mejor manera posible al lograr una victoria por 2-1 sobre el Aston Villa para retener la Supercopa de la UEFA. Tras el trabajado triunfo, el centrocampista Warren Zaire-Emery elogió la increíble unidad dentro de la plantilla de Luis Enrique mientras aspiran a conquistar aún más títulos.

  • El PSG revalida la Supercopa con una victoria sobre el Villa

    El Paris Saint-Germain arrancó la temporada por todo lo alto el miércoles por la noche al conquistar la Supercopa de la UEFA por segundo año consecutivo. El equipo de Enrique logró una trabajada victoria por 2-1 sobre el Aston Villa, de la Premier League, para hacerse con el primer título de la campaña. Zaire-Emery firmó una actuación impresionante en el centro del campo para ayudar a guiar a los campeones de Francia hacia la gloria. La victoria marca un tono positivo para el PSG de cara a seguir construyendo sobre sus éxitos anteriores.

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  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Zaire-Emery elogia el «magnífico» espíritu de equipo

    En declaraciones en la zona mixta tras el partido, Zaire-Emery elogió el carácter y la unión dentro del vestuario del PSG. El joven centrocampista destacó cuánto disfruta la plantilla compitiendo junta.

    «Ya sabes, las finales siempre son difíciles de ganar», afirmó Zaire-Emery. «¿Qué puedo decir? Este equipo es sencillamente magnífico. Tenemos que seguir así. Hay otro trofeo ahí para que lo ganemos. Estamos empezando bien la temporada, y eso es lo más importante.

    »Tenemos un grupo excepcional. Tenemos jugadores jóvenes y jugadores mayores, y todo el mundo se lleva bien. Disfrutamos jugando los unos por los otros sobre el campo».

  • El hambre de títulos se mantiene con Enrique

    Zaire-Emery insistió en que el PSG sigue completamente decidido a añadir más títulos a su palmarés. Atribuyó al entrenador Enrique el mérito de haber inculcado una mentalidad ganadora y despiadada en toda la plantilla.

    «Ganar títulos provoca emociones maravillosas», admitió. «Estamos viviendo cosas que son sencillamente magníficas, así que solo queremos seguir viviendo esos momentos y disfrutando juntos como equipo. Ese es claramente el objetivo.

    «Cuando hay títulos en juego, ahí estamos. Como has dicho, nunca estamos satisfechos. Intentamos transmitir todas esas emociones, y el entrenador también, así que somos un equipo realmente grande, estamos viviendo grandes cosas. Tenemos que seguir en esa dirección».

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    El foco se desplaza hacia el Trofeo de Campeones

    Con su primer título de la temporada ya asegurado, el PSG centra ahora su atención en los asuntos domésticos, ya que la temporada francesa se pone en marcha. El equipo de Enrique se enfrenta al Lens en el Trofeo de Campeones en el Stade Bollaert-Delelis el domingo 16 de agosto. El partido ofrece una oportunidad inmediata de añadir otro trofeo a sus vitrinas.

    Después de ese encuentro, el conjunto parisino iniciará oficialmente la defensa de su título de la Ligue 1 2026/27. Recibe al Rennes en el Parc des Princes en su primer partido de liga, el 23 de agosto.

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