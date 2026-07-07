«Nunca sabes lo que te espera»: se analizan las tres principales cualidades de Jordan Pickford. La legendaria portera de las Lionesses, Mary Earps, evalúa al número uno de Inglaterra en el Mundial

Earps destaca las cualidades que hacen a Pickford clave. El portero ha jugado todos los partidos de Inglaterra en este Mundial, con portería a cero ante Ghana y Panamá tras encajar dos goles contra Croacia.

Aunque encajó un gol contra la República Democrática del Congo en octavos, su nivel sigue siendo de élite. «Creo que estuvo increíble la otra noche; quizá tuvo un inicio complicado en el torneo, no era el Jordan Pickford al que estamos acostumbrados a ver con Inglaterra, pero estuvo increíble contra México: salió a por todos los centros. Así que le he dado un 10 porque creo que cubre muy bien la portería. Se lanza a por todos los balones, aunque estén muy desviados o altos, y eso intimida a los delanteros. No es el más alto, pero cubre muy bien la portería», explicó Earps a Sky Sports.